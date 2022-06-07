شكرا لقرائتكم خبر عن منة شلبى تطلب من متابع تغيير اسمه .. اعرف السبب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت النجمة منة شلبى، من أحد متابعيها تغيير اسمه على تويتر، بسبب كتابة الأسم مثل اسمها، وقالت منة شلبى في تغريده:" مساء الخير أنا عندى مشكلة مع النوع ده من التويتات معنديش مشكله إنك تكتب اسمك كأنك أنا، وأنت مش أنا !!بس عندى مشكلة كبيرة مع النوع ده من التويتات محتاج تغير اسمك أحسن بليز"، ثم كتبت تغريدة أخرى:"أنا كمان آسفة جدا إنى مش قابلة الأسف بليز غير اسمك".



منة شلبى

وشاركت منة شلبى، في السباق الرمضانى المنقضى، بمسلسل بطلوع الروح من 15 حلقة مستوحى من أحداث حقيقة يدور حول روح التي يخدعها زوجها ويستدرجها من مصر إلى وكر لداعش في سوريا، تحاول روح الهرب لينتهي بها المطاف في معسكر للهاربات من التنظيم، وتمسي العودة لمصر حلما بعيدا. المسلسل من بطولة منة شلبي، إلهام شاهين، محمد حاتم، أحمد السعدني، ومن إخراج كاملة أبو ذكري وتأليف محمد هشام عبية.

ويعد مسلسل "بطلوع الروح" هو التعاون الثالث بين منة شلبى والمخرجة كاملة أبو ذكرى، حيث قدما سويًا فيلم "عن العشق والهوى" عام 2006، مع النجم أحمد السقا، كما قدما سوياً مسلسل "واحة الغروب" عام 2017، وشارك في بطولته النجم خالد النبوى .

في نهاية شبه سعيدة لرحلة هروبها المأساوية، نجحت منة شلبي في الحصول على حريتها أخيراً في الحلقة الأخيرة من مسلسل بطلوع الروح، بعدما تمكن الأكراد من تحرير مدينة الرقة لكنها لا تتمكن من العودة لمصر كونها كانت زوجة لداعشي ويتمكن الصحفى نور من استخراج وثيقة لتعيش في لبنان.