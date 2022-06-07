“براد بيت” يتهم “أنجلينا جولي” بالإضرار بسمعة مشروع تجاري مشترك

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 يونيو 2022 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

وجّه الممثل الأميركي، براد بيت، اتهامات لزوجته السابقة الممثلة، أنجلينا جولي، بالإضرار بسمعة شركة النبيذ ‏التي كانا يشتركان في ملكيتها سابقا، ببيعها نصفها إلى “شخص غريب”.‏

وفي آخر فصول معركته المستمرة مع “جولي” بشأن بيع شركة “ميرافال” للنبيذ، يزعم “براد بيت” البالغ من العمر 58 عاما أن “أنجلينا جولي” (47 عاما) “سعت عن قصد إلى إلحاق الأذى به”، من خلال بيع مصالحها في شركة النبيذ.

ويزعم بيت في دعواه القضائية أنه وجولي وافقا على عدم بيع مصالحهما في الشركة العائلية أبدا، دون الحصول على موافقة الطرف الآخر.

وعام 2008، اشترى الزوجان السابقان، اللذان يتشاركان 6 أطفال، حصة مسيطرة في مزرعة الكروم في جنوب فرنسا، ومنزل شاتو ميرافال، حيث تزوجا لاحقا في عام 2014، وقضيا عدة إجازات عائلية معا طوال فترة علاقتهما.

وكتب فريق براد بيت القانوني في الوثائق التي رُفعت يوم الجمعة الماضي، في محكمة مقاطعة لوس أنجلوس العليا، وحصلت مجلة “بيبول” الأميركية على نسخة منها أن شركة “ميرافال” أصبحت مشروعه “العاطفي” الذي نما “إلى شركة عالمية بملايين الدولارات، وواحد من أكثر منتجي النبيذ احتراما في العالم” من خلال عمله، وأن “أنجلينا جولي لم تسهم بشيء في نجاح الشركة”.

وفي الدعوى القضائية، قال محامو “براد بيت” إن أنجلينا جولي خططت لبيع حصتها من الشركة في شهر تشرين الأول الماضي إلى “Tenute del Mondo”، التي “تعتزم السيطرة على “ميرافال”، وهي مملوكة ومسيطر عليها بشكل غير مباشر من قبل الملياردير الروسي، يوري شيفلر.

وجاء في نص الدعوى من فريق براد بيت القانوني: “تابعت أنجلينا جولي عملية البيع المزعومة في السر، وأكملت عملية البيع المزعومة، وتعمّدت إخفاء بيت، وانتهكت حقوق بيت التعاقدية عن عمد”.

ويحاول براد بيت الحصول على تعويضات “بالمبلغ الذي سيتم إثباته في المحاكمة”، بالإضافة إلى الإعلان عن أن البيع المزعوم الذي قامت به أنجلينا جولي هو “باطل”.