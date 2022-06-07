” زواج غير معلن وكزوجة ثانية ” .. عارضة أزياء أردنية تدعي زواجها من فنان مصري شهير وانفصالهما بعد 14 شهر

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 يونيو 2022 03:50 مساءً - كشفت عارضة الأزياء الأردنية ” رحيل ذكري ” في الساعات الماضية من خلال مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو زواجها من الفنان المصري ” محمد الشقنقيري ” وانفصالهما بعد زواج استمر لمدة 14 شهر وكانت فيه زوجة ثانية له .

وهو الأمر الذي نفاه الفنان محمد الشقنقيري حيث أكد على أنه لا يعرف رحيل ذكري وأنها كاذبة .. مضيفا أن الصور والفيديوهات التي جمعتهما هي فيديوهات مفبركة وغير صحيحة على حد وصفه والغرض منها هو إيذائه .

وتقدم محمد الشقنقيري ببلاغ ضد عارضة الأزياء الأردنية اتهمها فيه بانتحال صفة زوجته .. كما تقدم بشكوى إلى نقابة المهن التمثيلية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها نتيجة إصرارها على كونها زوجته السابقة .

وعلى الجانب الآخر تقدمت رحيل ببلاغ ضد محمد الشقنقيري اتهمته فيه بالتشهير بها وبأولادها مبررة أن نفيه الزواج منها يسيء إليها وإلى سمعة أبنائها من زواج سابق .

كما ردت رحيل ذكري على تصريحات الشقنقيري ونفيه معرفتها أو الزواج بها في بث مباشر خرجت به عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية القصص المصورة والتي كشفت من خلاله أيضا عن تفاصيل زواجهما .

فقالت أنها تزوجت محمد الشقنقيري لمدة سنة وشهرين وسكنت معه في شقة بمنطقة المعادي ولم يف بوعوده لها تماماً .. كما أنه لم يكن يصرف عليها طوال تلك المدة سوى بمبلغ تقدر قيمته ثلاثة أو أربعة آلاف جنيه .

وعن ظهورها مؤخرا وعلى وجهها كدمات أكدت رحيل ذكري على أن تلك الكدمات نتيجة تعرضها لحادث سير وليس كما انتشر في السوشيال ميديا بأن الشقنقيري اعتدى عليها وأن ذلك هو سبب انفصالهما .

وتابعت : ” هتكلم معاكم بخصوص الفيديوهات اللي نزلتها اليوم بخصوص انفصالي عن محمد الشقنقيري وناس كتير كتبوا إنهم متفبركين وأنا مش هفبرك فيديوهات كمان يعني، ودي مش قضيتي والناس مش قفشتني وأنا بحاول ابرأ ” .

وأضافت ذكري : ” واتعودت إن سمعتي بيني وبين ربنا، يعني أنا مثلا بلبس مفتوح في وسط ناس عرب تقاليدهم تمنعهم من ده ودينهم كمان، ومظهري الخارجي رايح في ستين داهية بسبب لبسي الخارجي ” .

وأكملت : ” مهما أسمع من كلام وشتايم مش بهتم، كلنا بنغلط ونقول ربنا يهدينا جميعاً ولكن بلاش لما حد يغلط تتهمه بذنوب أكبر، أنا نزلت الفيديوهات دي لأنه أنكر زواجنا واتخلى عني واتوجعت كتير بسببه بعدما اعتبرته أبويا وجوزي وحبيبي وكل حاجة في الدنيا ” .

واستطردت : ” أنا اتجوزته سنة وشهرين بس وأهلي كلهم يعرفوا بزواجنا وقابل والدتي وبنت خالتي طول مدة زواجنا مش أهلي كلهم، وانتقلت أعيش معاه في المعادي، وعملنا شروط الزواج كلها وهو الإشهار، وهو كان بيعلن لناس معينة عشان مراته الأولى متعرفش وهي ست محترمة ” .

وقالت رحيل ذكري : ” كنت بابكي دايما على زوجته الأولى وأحس إن ضميري يؤنبني ومكنتش أتخيل في يوم إني هتجوز واحد متجوز، وكل ما كنت باخد قرار إني أبعد عنه مكنتش بقدر أكمل لإني بحبه ومازلت، ولكن فيه أوقات الواحد لازم يعصر على نفسه لمونة، وفي الآخر كل وعوده متنفذتش مكنش بيصرف عليا ” .