شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات مرتفعة لفيلم Jurassic World: Dominionفى شباك التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فيلم الفانتازيا Jurassic World: Dominion في حصد تقييمات إيجابية في شباك التذاكر العالمية، بعد انتهاء العرض الأول للفيلم في أمريكا الشمالية، حيث تدفقت ردود الأفعال عبرمنصات السوشيال ميديا بالإيجابية بعد لم شمل سام نايل ولورا ديرن وجيف جولدبلوم.

وصنف الفيلم الجديد Jurassic World: Dominion كنهاية للسلسلة، حيث نظمت جولة حول نجوم "Jurassic" القدامى والجدد، ويجمع الفيلم بين سام نيل ولورا ديرن وجيف جولدبلوم، الذين لعبوا دور البطولة في الفيلم الأصلي لستيفن سبيلبر عام 1993، ويعود كريس برات وبرايس دالاس هوارد بعد تألقهما في فيلم Jurassic World لعام 2015 و Jurassic World: Fallen Kingdom لعام 2018 ، بينما ينضم أيضًا الوافدون الجدد في السلسلة DeWanda Wise و Mamoudou Athie إلى فريق الممثلين في الإدخال الجديد.

حقق فيلم الحركة والفانتازياurassic World: Dominion ، إيرادات ضخمة وصلت لـ 55 مليون دولار خلال الافتتاحية الأولي له في 15 سوقاً عالمية، حيث تم عرضه على ما يقرب من 10000 شاشة عرض في جميع أنحاء المكسيك وكوريا والبرازيل وإيطاليا وعدد آخر من دول أوروبا.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن الفيلم الجديد Jurassic World Dominion، والذي يعد النسخة السادسة من سلسلة Universal التي تسرد عالم الديناصورات، تسير في ارتفاع ملحوظ في الإيرادات.

وانقسم إيرادات فيلم "Jurassic World: Dominion" في المكسيك بمبلغ 18مليون دولار، تليها كوريا بـ 15مليون دولار، والبرازيل بـ 4.3 مليون دولار، وإيطاليا بـ 3.4 مليون دولار، ومن المقرر ان يستمر الفيلم في طرحه الدولي طوال شهر يونيو في فرنسا وألمانيا وأستراليا وإسبانيا والمملكة المتحدة والصين واليابان.