شكرا لقرائتكم خبر عن جومانا مراد تعزى رامى عياش فى وفاة والده: ربنا يصبر قلبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت النجمة جومانا مراد، التعازى للنجم رامى عياش فى وفاة والده أمس الاثنين، وكتبت جومانا عبر حسابها على تويتر، قائلة:" إنا لله وإنا إليه راجعون ، البقاء لله ، الله يرحمه برحمته ويغفر له ويجعل مثواه الجنة ويصبر قلبك يا حبيبي".



جومانا مراد

وتوفى أمس الاثنين، أبو شادى رامز سامى أبو عياش، والد المطرب اللبناني رامى عياش، ويقام عزاء والد المطرب رامى عياش، على 3 أيام، ليكون أول يوم بعد الدفن مباشرة في بيت بعقلين من الساعة الخامسة حتى الساعة السابعة مساء، أما يوم الأربعاء سيكون بمنزله أيضًا بعقلين من الساعة الرابعة حتى السادسة مساء، أما اليوم الثالث هو يوم الخميس سيكون بدار الطائفة الدرزية، وسيكون من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الخامسة مساء.

في جانب آخر، حل النجم رامي عياش ضيفًا على برنامج "حديث البلد" الذي تقدمه الإعلامية منى أبو حمزة، ويخرجه المخرج باسم كريستو، عبر شاشة تليفزيون mtv، وقدم رامى لأول مرة مقطعًا من أغنيته الجديدة، "حلوين حلوين" والتى سيفتتح بها نشاطه الفنى فى موسم الصيف، والأغنية من كلمات أحمد راؤول، والحان رامى عياش، ومن المقرر تصويرها خلال أيام، ويقول مطلع الأغنية: "حلوين حلوين مع بعض حلوين.. قمرين عاشقين.. لايقين رايقين وبشوق وحنين طيرين دايبين".