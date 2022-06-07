شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير ساخر من نجم سلسلة Star Wars لـ كيت ميدلتون .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم العالمي مارك هاميل، صاحبة شخصية لوك سكاي ووكر، في سلسلة Star Wars الشهيرة، على المزاح مع دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، بعد ظهور ابنها الأمير لويس في مقطع فيديو عبر منصات السوشيال ميديا في احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية بمناسبة مرور 70 عام على تربعها على عرش إنجلترا.

وأعاد هاميل، نشر الفيديو الذي ظهر فيها الأمير لويس وهو منزعج ويشعر بالملل ويخرج لسانه تجاه والدته، وكتب "أعتقد انه يجب عليكى أن تبدأى الخوف من سنوات المراهقة الأن".

وشارك الحساب الرسمي لدوق ودوقة كامبريدج على انستجرام، مجموعة صور من مشاركة الجماهير ومحبي الملكة في الاحتفالات، وعلق عليها:" يا لها من عطلة نهاية أسبوع رائعة من الاحتفالات، كانت رؤية الناس في جميع أنحاء البلاد يجتمعون مع العائلة والأصدقاء والأحباء أمرًا خاصًا للغاية".

وأضاف: "شكراً لكل من حضروا للتعبير عن امتنانهم للملكة و 70 عامًا من القيادة الملهمة، من الحشود في المولات إلى المجتمعات التي تستضيف حفلات الشوارع في جميع أنحاء البلاد، نأمل أن تكون قد قضيت عطلة نهاية أسبوع لتتذكرها".