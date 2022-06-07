شكرا لقرائتكم خبر عن خالد راغب علامة محتفلاً بعيد ميلاد والده: أحبك أكثر مما تعلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر نجل النجم اللبناني راغب علامة على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك كلمات مؤثرة عبر فيها عن امتنانة وحبه الشديد لوالده بمناسبة عيد ميلاده ونشرصورة تجمعهما علق عليها شكرًا لتصرفك دائمًا كطفل عندما كنت طفلًا، وتصرفك كصديق عندما كنت بحاجة إلى صديق، وتصرفك مثل الوالدين عندما كنت بحاجة إلى واحد. عيد ميلاد سعيد يا ملكي

بوست خالد راغب علامة

يذكر ان النجم اللبناني راغب علامة احتفل بعيد ميلاده اليوم الثلاثاء 7 يونيو، حيث ولد في مثل هذا اليوم عام 1962 في بلدة الغبيري قضاء بعبدا لبنان، ونشأ في عائلةٍ مؤلفة من تسعة أخوة كان ترتيبه الرابع بينهم، وظهرت موهبتة منذ طفولته، وشجعه أساتذته، حيث لاحظوا تميزه في الحفلات المدرسية، وعلمه والده العزف على العود، ليُشارك في برنامجٍ إذاعيٍ وهو في الثانية عشر من عمره، ثم التحق بالمعهد الموسيقي اللبناني وتعلم العزف على العود، ودرس السولفيج، لتخرج بدرجة جيد جدا.

كانت بداية انطلاقته من استوديو الفن عام 1982، حيث لاقى استحسان لجنة التحكيم، وحصل على المركز الأول عن فئة الأغنية الشعبية، كما التحق بمعهد الموسيقى اللبناني، ومن ثم أطلق أول ألبوماته الذي حمل عنوان "بكرا بيبرم دولابك" وتوالت ألبوماته التي حققت نجاحاتٍ متوالية، كما شارك بعددٍ من برامج اكتشاف المواهب مثل عرب أيدول، وذا فويس.

قدم العديد من الألبومات الغنائية خلال مشواره الغنائى الحافل الذى جعله واحداً من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربى، وألبوماته هي " يا ريت" عام 1986، "الهدية" عام 1987، "ضوى الليل" عام 1988، "ما يجوز" عام 1989، "قلبي عشقها" عام 1990، "يا حياتي" عام 1993، "تؤام روحي" عام 1995، "فرق كبير" عام 1996، "برافو عليكي" عام 1997، "حبيبي يا ناس" عام 1999، "علمتيني" عام 2000، "سهروني الليل" عام 2001، "طب ليه" عام 2002، "الحب الكبير" عام 2004، "مش بعشقك" عام 2008، "سنين رايحة" عام 2010، "حبيب ضحكاتي" عام 2016.

وخلال مشوار راغب علاقة قدم العديد من الكليبات الناجحة منها "أنا اسمى حبيبك"، "آسف حبيبتى"، "مغرم ياليل"، "سهرونى الليل"، "طب ليه"، "الحب الكبير"، "ناسينى العالم"، "عشت ليكى"، "سر حبى"، و"مبهزرش"، و"بتفل"، و"حبيب ضحكاتى"، "اللى باعنا"،

وعلى مستوى الديوهات الغنائية قدم راغب علامة، "بتغيب وبتروح" مع النجمة اللبنانية اليسا، و"تحرر" مع باسكال مشعلاني، و"أنا قلبى نار" مع نجوما، و"أنت ياغالى" مع ليجا وجود، و"ستاف" مع شاكيرا، و"أنا ضايع من دونك" مع أشجين نورى، ودويتوهين مع رجال وهما "قلبى احتار" مع الشاب فضيل و"يا حياتى" مع قصى.