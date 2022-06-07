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شكرا لقرائتكم خبر عن راجع لجمهوره.. جونى ديب يدشن حساب على "تيك توك" بعد فوزه بمعركة آمبر هيرد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجم العالمي جوني ديب، قررالعودة مرة أخرى للاستمتاع بحياته الطبيعية بعد الانعزال التام لعدة سنوات بسبب قضيته مع زوجته السابقة آمبر هيرد، والتي انصفته المحكمة فيها منذ أيام بتعويض وصل لأكثرمن 10 ملايين دولار، ليعود النجم صاحب الـ 58 عاماً من جديد للظهور.
ومن ضمن علامات الظهور الجديدة للنجم العالمي، جونى ديب، تدشينه لحساب جديد عبر تطبيق تيك توك للفيديوهات مؤخراً، ليبدأ "ديب" في مرحلة جديدة من حياته بعد أيام قليلة من فوزه في القضية الشهيرة وحصوله على دعم جماهيري غير مسبوق.
حساب جوني ديب الجديد
وعلى جانب آخر، وبحسب ما نشره موقع "ديلى ميل"، فإن آمبر هيرد، صاحبة الـ 36 عاما، تقول إنها لا تستطيع دفع أكثر من 8 ملايين دولار تدين بها لزوجها السابق بعد أن حكم القضاء، بخلاف مبالغ وعقوبات أخرى، وعلى الرغم من مزاعمها بمواجهة أزمة مالية، إلا أن آمبر هيرد، كانت تعيش في أحضان الرفاهية مع عائلتها أثناء المحاكمة، وفقًا لـ TMZ.
وأضح التقرير أن الممثلة استأجرت قصرًا مساحته 13 ألف قدم مربع في ماكلين بولاية فيرجينيا، على بعد 25 دقيقة بالسيارة من محكمة فيرفاكس الريفية حيث استمرت محاكمتها على مدى 6 أسابيع.
ويقع المنزل على مساحة فدان من الأرض، ويضم ملعبًا للتنس ومسرحًا سينمائيا منزليا وثمانى غرف نوم، حيث تصف شركة Zillow للعقارات المنزل، بأنه واحد من أكثر العقارات المميزة والخاصة، ورغم أن سجلات الإيجار فى القائمة لا تتضمن اسم هيرد، لكنها تُظهر أن العقار تم تأجيره في 4 مايو 2020، ومن غير الواضح ما إذا كان العقار قد تم تأجيره في بداية المحاكمة فى 11 أبريل.
وبحسب ما ورد، قال الشهود، إن آمبر هيرد شوهدت في منزل أختها ويتني، وابنتها أوماغ بايج، كما شوهد أمن هيرد في مكان الإقامة، وقد ظهرت بريدهوفت محامية آمبر هيرد، فى برنامج Today Show، الخميس الماضى، وقالت إن هيرد لديها أسباب ممتازة لاستئناف الحكم وتخطط للقيام بذلك.