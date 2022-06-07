شكرا لقرائتكم خبر عن راجع لجمهوره.. جونى ديب يدشن حساب على "تيك توك" بعد فوزه بمعركة آمبر هيرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجم العالمي جوني ديب، قررالعودة مرة أخرى للاستمتاع بحياته الطبيعية بعد الانعزال التام لعدة سنوات بسبب قضيته مع زوجته السابقة آمبر هيرد، والتي انصفته المحكمة فيها منذ أيام بتعويض وصل لأكثرمن 10 ملايين دولار، ليعود النجم صاحب الـ 58 عاماً من جديد للظهور.

ومن ضمن علامات الظهور الجديدة للنجم العالمي، جونى ديب، تدشينه لحساب جديد عبر تطبيق تيك توك للفيديوهات مؤخراً، ليبدأ "ديب" في مرحلة جديدة من حياته بعد أيام قليلة من فوزه في القضية الشهيرة وحصوله على دعم جماهيري غير مسبوق.



حساب جوني ديب الجديد

وعلى جانب آخر، وبحسب ما نشره موقع "ديلى ميل"، فإن آمبر هيرد، صاحبة الـ 36 عاما، تقول إنها لا تستطيع دفع أكثر من 8 ملايين دولار تدين بها لزوجها السابق بعد أن حكم القضاء، بخلاف مبالغ وعقوبات أخرى، وعلى الرغم من مزاعمها بمواجهة أزمة مالية، إلا أن آمبر هيرد، كانت تعيش في أحضان الرفاهية مع عائلتها أثناء المحاكمة، وفقًا لـ TMZ.