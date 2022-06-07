مانشستر سيتي يحدد ثمن بيع جيسوس.. وكبار أوروبا يترقبون

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 يونيو 2022 01:09 مساءً - منذ 5 دقائق

أكدت تقارير صحفية إسبانية اقتراب البرازيلي جابرييل جيسوس نجم مانشستر سيتي من الرحيل عن صفوف “السيتيزنز”.

وأشارت التقارير إلى أن المهاجم البرازيلي يقترب من الرحيل هذا الصيف عن مانشستر سيتي، الذي تعاقد مع النرويجي إرلينج هالاند لدعم هجومه.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن ريال مدريد يبدي اهتماما بالتعاقد مع اللاعب صاحب الـ25 عاما والذي سينتهي عقده مع “السيتيزنز” في صيف 2023.

وأضافت أن النادي الإنجليزي يفضل رحيل جيسوس هذا الصيف للاستفادة من عائد مادي من ورائه ومستعد لبيعه مقابل 50 مليون يورو.

وإضافة لريال مدريد فهناك عدة أندية من إنجلترا مهتمة بالتعاقد مع المهاجم البرازيلي، كأرسنال وتوتنهام وكذلك تشيلسي، إضافة لبوروسيا دورتموند الألماني.

جدير بالذكر أن جيسوس انضم لسيتي في يناير/كانون أول 2017 قادما من بالميراس البرازيلي مقابل 32 مليون يورو ولعب معه الموسم المنصرم إجمالي 41 مباراة منها 28 في البريميير ليج وسجل 13 هدفا وصنع 12.

عاش ريال مدريد، موسمًا ناجحًا في موسم 2021-22، تمكن خلاله من الفوز بالدوري الإسباني، ثم نجح في العودة لمعانقة لقبه المفضل دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة عشر في تاريخه.

وبالرغم من نجاحات ريال مدريد في الموسم المنصرم، إلا أنه تلقى ضربتين موجعتين بفشله في التعاقد مع أهم أهدافه منذ سنوات، وهما إرلينج هالاند، وكيليان مبابي، إذ انضم المهاجم النرويجي إلى مانشستر سيتي، بينما قرر الجوهرة الفرنسية تجديد عقده والاستمرار مع باريس سان جيرمان.

وسينتظر عشاق الميرينجي، صيفًا مثيرًا على صعيد سوق الانتقالات لتدعيم صفوف الفريق من الإدارة، التي ستعمل على تعويض الفشل في صفقتي هالاند ومبابي، لمواصلة المنافسة على البطولات في الموسم القادم.