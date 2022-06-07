لأول مرة.. حفل غنائي يجمع إليسا وسعد لمجرد

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 يونيو 2022 01:09 مساءً - منذ 54 دقيقة

يجتمع الفنان المغربي سعد لمجرد والفنانة اللبنانية إليسا في حفل فني ضمن فعاليات موسم جدة يوم 17 يونيو الجاري.

ويأتي الحفل الفني للثنائي بعد نجاح الديو الرومنسي “من أول دقيقة” الذي جمعهما مؤخرا وحقق ملايين المشاهدات على موقع يوتيوب في فترة وجيزة.

حفل إليسا وسعد لمجرد بموسم جدة

ونشرت الصفحة الرسمية لـ “روتانا لايف” على “أنستقرام” البوستر الترويجي للحفل، الذي ظهر عليه الثنائي سعد لمجرد وإليسا..مصحوباً بتعليق: “حفلنا الجاي في موسم جدة.. رح يجمع ملكة الإحساس إليسا والمعلم سعد لمجرد وراح يغنون لنا أغنيتهم (من أول دقيقة) ولأول مرة في حفل يجمعهم”.

“من أول دقيقة”

وجمعت أغنية “من أول دقيقة” كلاً من سعد لمجرد وإليسا، وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً حيث تخطت حاجر الـ 70 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” في أقل من 20 يومًا، بعد تصدرها التريند لفترة كبيرة، وهي من كلمات أمير طعيمة وألحان رامي جمال وتوزيع أحمد إبراهيم.

وكان سعد لمجرد قد كشف، في تصريحات إعلامية، عن وجود “كيميا” بينه وبين إليسا حسب تعبيره، ما ساهم في خروج العمل بهذه الصورة الطيبة.

وقال لمجرد عن إليسا: “لما اتعرفت عليها قدرتها أكتر وأكتر. كنت أحبها كفنانة وإنسانة. هي مذهلة وإيجابية، والعمل معها ممتع.. لي الشرف أغني معها”.

وعن صاحب فكرة الـ”ديو”، أوضح لمجرد أنها مشتركة بينه وبين إليسا: “هي فكرتنا إحنا الاتنين، لما اتعرفنا على بعض قلنا لازم نعمل شيء، في تواصل من أول دقيقة”.

وأكد سعد لمجرد أن التفاهم كان السمة الغالبة على عمله مع إليسا، وهو ما انتهى بسعادتهما بالعمل عقب طرحه: “نتمنى الجمهور يفرح به”.