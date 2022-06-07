ريتا حرب تستعد للعملية الجراحية الأخيرة قبل العودة الى التمثيل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 يونيو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

تدخل الممثلة والإعلامية اللبنانية ريتا حرب يوم الثلاثاء 7 حزيران الجاري، غرفة العمليّات لإجراء جراحة جديدة، حيث سيتمّ زرع عظم في منطقة الفخذ، لتكون آخر الجراحات التي تُجريها حرب منذ أصيبت فيحادث سير مروّع في تركيا خلال توجّهها إلى موقع التصوير.

وكانت أكدت مصادر أن حرب ستأخذ فترة استراحة لمدّة أسبوعين بعد خضوعها للعمليّة الأخيرة، لتعود إلى التصوير الذي سيستمرّ لنحو شهر ونصف الشّهر.

وكانت الإعلامية والممثلة اللبنانية ريتا حرب، قد تعرضت لحادث سير مروّع في تركيا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، نُقِلت على أثره إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وأصيب حينها كذلك مدرب التمثيل بوب مكرزل، الذي كان برفقة ريتا بكسور ورضوض.

وأكد وقتها مصدر مقرّب من حرب أن “الممثلة اللبنانية غادرت الفندق متوجهة إلى موقع التصوير حين اصطدمت شاحنة بالسيارة التي كانت تستقلها”.

وأضاف المصدر: “نحمد الله أنها نجت بأعجوبة، هي الآن تحت المراقبة حيث أصيبت بكسور منها كسر في الفخذ وفي عظام الوجه، بانتظار أن تخضع لأولى العمليات الجراحية”، أما مكرزل فأصيب بكسور في قدميه وحوضه.