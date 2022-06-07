بدرية طلبة عن انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي : ” العين فلقت الحجر “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 يونيو 2022 12:50 مساءً - خرجت الفنانة ” بدرية طلبة ” للتعليق على الأخبار التي تم تداولها في الساعات الماضية حول انفصال الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” عن زوجها الفنان ” أحمد العوضي ” .

والتي انتشرت بعد قيام كلا منهما بإلغاء متابعته للآخر عبر حساباتهما على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام .

ونشرت بدرية طلبة صورة تجمع ياسمين عبد العزيز بأحمد العوضي من ظهورهما في وقت سابق ببرنامج معكم منى الشاذلي من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على إنستجرام .

وكتبت في تعليقها عليها : ” العين فلقت الحجر وجت في الحلوين .. هما مش هيستغنوا عن بعض والصورة دي هتفضل موجودة ” .