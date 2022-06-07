كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 يونيو 2022 12:50 مساءً - خرجت الفنانة ” بدرية طلبة ” للتعليق على الأخبار التي تم تداولها في الساعات الماضية حول انفصال الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” عن زوجها الفنان ” أحمد العوضي ” .
والتي انتشرت بعد قيام كلا منهما بإلغاء متابعته للآخر عبر حساباتهما على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام .
ونشرت بدرية طلبة صورة تجمع ياسمين عبد العزيز بأحمد العوضي من ظهورهما في وقت سابق ببرنامج معكم منى الشاذلي من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على إنستجرام .
وكتبت في تعليقها عليها : ” العين فلقت الحجر وجت في الحلوين .. هما مش هيستغنوا عن بعض والصورة دي هتفضل موجودة ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بدرية طلبة عن انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي : ” العين فلقت الحجر “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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