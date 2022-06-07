ياسمين عبد العزيز تهدد شقيقها باللجوء إلى القضاء .. كيف كان تعليق الأخير ؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 يونيو 2022 12:50 مساءً - أصدر ” أشرف عبد العزيز ” محامي الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” بيانا في الساعات القليلة الماضية تضمن تحذيرا لشقيقها الفنان ” وائل عبد العزيز ” بعدم نشر أية أخبار أو تصريحات عنها والزج بإسمها في أحاديث على مواقع التواصل الاجتماعي أو بالمواقع الإخبارية .

وأكد البيان على أنه في حال مخالفة شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز لذلك سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده .

فجاء في البيان : ” بيان إعلامي وتحذير هام من أحاديث صادرة من شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز : يعلن ويحذر مكتب الأستاذ أشرف عبد العزيز محامي الفنانة ياسمين عبد العزيز أن شقيق الفنانة ينشر أحاديث وحوارات على مواقع التواصل الاجتماعي تخص الفنانة ياسمين عبد العزيز ” .

وأضاف : ” لذلك فإننا نحذر بشدة من نشر أي أحاديث أو حوارات أو طرح أي مواضيع على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية والزج بإسم الفنانة ياسمين عبد العزيز وأنه سوف يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية في حال مخالفة ذلك ” .

وعلى الجانب الآخر رد الفنان وائل عبد العزيز على هذا البيان من خلال خاصية الاستوري عبر حسابه على فيس بوك حيث أعاد نشره في صورة وكتب في تعليقه عليه : ” ضربني واشتكى ” .

وكانت قد شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل والهجوم والانتقادات المتبادلة بين ياسمين عبد العزيز وشقيقها بعد قيام الأخير بتوجيه رسالة دعم إليها عقب تداول أنباء تضير إلى انفصالها عن زوجها الفنان ” أحمد العوضي ” .

إلا أن ياسمين عبد العزيز لم تتقبل هذه الرسالة وهاجمت شقيقها واتهمته ببيعها مقابل حصوله على سيارة مرسيدس .. وهو ما رفضه وائل عبد العزيز وهاجمها مشيرا إلى أنها تخلت عن أسرتها منذ سنوات طويلة وأنه حاول حمايتها كثيرا ولم تقدر له ذلك .