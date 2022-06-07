شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يطرح أغنيته الجديدة "تعاليلى" يوم عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح النجم راغب علامة، أغنيته الجديدة " تعاليلى" اليوم الثلاثاء، يوم عيد ميلاده، والأغنية من كلمات الشاعر محمد عاطف والملحن احمد زعيم والموزع الموسيقى تومة.

وغرد راغب علامة، عبر حسابه على تويتر، قائلا:" أغنية تعاليلي .. 7 (يونيو) الساعة السابعة مساءً أتمنى أن تنال إعجابكم وتكون رفيقتكم في مناسباتكم وحفلاتكم وأفراحكم وسهراتكم الحلوة".



راغب علامة

يحتفل النجم اللبناني راغب علامة بعيد ميلاده اليوم الثلاثاء 7 يونيو، حيث ولد في مثل هذا اليوم عام 1962 في بلدة الغبيري قضاء بعبدا لبنان، ونشأ في عائلةٍ مؤلفة من تسعة أخوة كان ترتيبه الرابع بينهم، وظهرت موهبتة منذ طفولته، وشجعه أساتذته، حيث لاحظوا تميزه في الحفلات المدرسية، وعلمه والده العزف على العود، ليُشارك في برنامجٍ إذاعيٍ وهو في الثانية عشر من عمره، ثم التحق بالمعهد الموسيقي اللبناني وتعلم العزف على العود، ودرس السولفيج، لتخرج بدرجة جيد جدا.

قدم العديد من الألبومات الغنائية خلال مشواره الغنائى الحافل الذى جعله واحداً من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربى، وألبوماته هي " يا ريت" عام 1986، "الهدية" عام 1987، "ضوى الليل" عام 1988، "ما يجوز" عام 1989، "قلبي عشقها" عام 1990، "يا حياتي" عام 1993، "تؤام روحي" عام 1995، "فرق كبير" عام 1996، "برافو عليكي" عام 1997، "حبيبي يا ناس" عام 1999، "علمتيني" عام 2000، "سهروني الليل" عام 2001، "طب ليه" عام 2002، "الحب الكبير" عام 2004، "مش بعشقك" عام 2008، "سنين رايحة" عام 2010، "حبيب ضحكاتي" عام 2016.

وخلال مشوار راغب علاقة قدم العديد من الكليبات الناجحة منها "أنا اسمى حبيبك"، "آسف حبيبتى"، "مغرم ياليل"، "سهرونى الليل"، "طب ليه"، "الحب الكبير"، "ناسينى العالم"، "عشت ليكى"، "سر حبى"، و"مبهزرش"، و"بتفل"، و"حبيب ضحكاتى"، "اللى باعنا"،

وعلى مستوى الديوهات الغنائية قدم راغب علامة، "بتغيب وبتروح" مع النجمة اللبنانية اليسا، و"تحرر" مع باسكال مشعلاني، و"أنا قلبى نار" مع نجوما، و"أنت ياغالى" مع ليجا وجود، و"ستاف" مع شاكيرا، و"أنا ضايع من دونك" مع أشجين نورى، ودويتوهين مع رجال وهما "قلبى احتار" مع الشاب فضيل و"يا حياتى" مع قصى.