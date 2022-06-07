شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يودع بلاتوهات "عمهم " والعرض فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر النجم محمد امام على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة له من فيلم "عمهم" وكتب معلقابعد سنتين كتابة و تحضير و تصوير فركش فيلم عمهم شكراً لكل زملائي وصناع العمل اللي خلوني احقق حلم من احلامي وأقدم لكم فيلم زي ده إن شاء الله يعجبكم جداً ميعادنا في العيد_الكبير بإذن الله



بوست محمد امام



البوستر التشويقى للفيلم البوستر التشويقى للفيلم

يذكر أن فيلم "عمهم" من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك في بطولته مع محمد إمام، كل من سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتى وآيتن عامر

وكان آخرأفلام محمد إمام، "لص بغداد" وشارك في بطولته فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، سعد المختار وضيفا الشرف أحمد رزق وبيومى فؤاد، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى

الجدير بالذكر ان المخرج والمنتج كريم السبكى قال لـ"الخليج 365" إن ما يتردد بشأن تأجيل فيلم "عمهم" بطولة النجم محمد إمام غير صحيح والفيلم دخل مراحل المونتاج الأخيرة، مضيفًا: أن الفيلم يطرح في دور العرض السينمائية في ليلة وقفة عيد الأضحى المقبل