إليسا وسعد لمجرد معًا في جدة.. هل سيقدّمان ديو “من أول دقيقة” على المسرح؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحيي النجمة اللبنانية إليسا حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات موسم صيف جدة لعام 2022، يشاركها فيه المغني المغربي سعد لمجرد، وذلك يوم 17 يونيو من الشهر الجاري، وسيتم الإعلان عن موعد طرح تذاكر الحفل في وقت قريب.

ونشرت الصفحة الرسمية لحفلات “روتاتا” – (وتانا لايف) على ” انستغرام” البوستر الترويجي للحفل، الذي ظهر عليه الثنائي إليسا وسعد لمجرد بصورة أغنيتهما الديو “من أول دقيقة”، مصحوباً بتعليق “حفلنا الجاي في موسم جدة.. رح يجمع ملكة الإحساس إليسا والمعلم سعد لمجرد وراح يغنون لنا أغنيتهم “من أول دقيقة” ولأول مرة في حفل يجمعهم”.

يذكر أن أغنية ” من أول دقيقة”، التي قدّمها الثنائي إليسا وسعد لمجرد على طريقة الديو، حققت نجاحاً كبيراً حيث تخطت حاجر الـ 100 مليون مشاهدة بعد شهر من صدورها على موقع “يوتيوب”، والأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان رامي جمال وتوزيع أحمد إبراهيم.