شريهان تفتح صندوق الذكريات في ذكرى رحيل رضوان الكاشف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحرِص النجمة المصرية شريهان على أن تَظَلّ مُخلِصَة لمن قَدّموا لها الدعم خلال مشوارها الفني الطويل، وساهموا في ازدهار مسيرتها، ولذلك نجدها تغرد بشكل دائم موجهة الشكر لأشخاص كان لهم بصمة خاصة في أعمالها وأثروا في حياتها، وكان آخر هؤلاء الفنان والمخرج الراحل محمد خان.

وبمجموعة صور لها من فيلم “عرق البلح”، أحيت شريهان الذكرى الـ20 لرحيل المخرج رضوان الكاشف، ووجهت له رسالة شكر وثناء، إذ كان قد قدمها في بطولة فيلم “عرق البلح” إلى جانب الفنان الراحل عبد الله محمود، والفنانة عبلة كامل.

وغَرّدت شريهان عبر حسابها في موقع “تويتر” قائلةً: “شكراً رضوان الكاشف”.

يذكر أن شريهان قدّمت آخر أعمالها الفنية مؤخرًا، إذ خاضت بطولة مسرحية “كوكو شانيل”، التي تم عرضها عبر منصة شاهد، حيث شارك في بطولتها سمر مرسي وهاني عادل وإنجي وجدان، والعديد من ضيوف الشرف، والمسرحية من إخراج هادي الباجوري، وإنتاج العدل جروب.

يذكر أنّ المخرج رضوان الكاشف وُلِدَ في حَيّ السيدة زينب في 6 أغسطس (آب) عام 1952، وتوفي في 5 يونيو (حزيران) 2002، وتعود جذوره إلى صعيد مصر بمحافظة سوهاج، حيث حصل على ليسانس الآداب قسم الفلسفة في جامعة القاهرة عام 1978، وبعدها التحق بمعهد السينما الذي تخرج فيه عام 1984 بفيلمه القصير «الجنوبية» الذي حصل به على جائزة العمل الأول من وزارة الثقافة في عام 1988.

وعمل الكاشف مساعد مخرج ما يقرب من 20 فيلماً مع يوسف شاهين ورأفت الميهي وداود عبد السيد، وآخرين مثل علاء محجوب، ووحيد مخيمر، قبل أن يخوض تجربة الإخراج مستقلًا بـ«ليه يا بنفسج»، و«عرق البلح» اللذين شارك في تأليفهما أيضاً، بالإضافة إلى الإخراج، وختم مسيرته الفنية بفيلم «الساحر» عام 2001، حيث وافته المنية في يونيو 2002.