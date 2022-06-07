بالصور – ابنة ملحم زين حديث المتابعين في عيد ميلادها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل النجم اللبناني ملحم زين بعيد ميلاد ابنته زينب، حيث نشر عبر حسابه الرسمي في موقع “انستغرام” صورة له برفقة الصغيرة، ظهرت فيها وهو يحتضنها وعلّق قائلًا: “عقبال المية سنة يافرحة عمري زينب”.

ولفتت زينب الأنظار بحضورها الطفولي فيما تفاعل عدد كبير من متابعي ملحم زين وزملائه وأصدقائه مع الصورة ومنهم قصي خولي وخالد القيش وتمنوا لطفلته العمر المديد والصحة والسعادة.

يذكر أن ملحم زين طرح مؤخرًا أغنية وطنية جديدة بعنوان “اسأل عاللبناني” مع فيديو كليب خاص بها عبر قناته الرسمية على تطبيق “يوتيوب”.

والأغنية وطنية بامتياز من كلمات عامر لاوند وألحان وتوزيع علي حسون، ميكس وماستر غدي سليمان، تعكس غيرة ومحبة وعنفوان وشهامة الشعب اللبناني الذي يعاني ما يعانيه من ويلات وأزمات وصعوبات لم تقدر أن تهزمه أو أن تلوي من عزيمته ونخوته.

من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني كان ملحم زين قد أحيا عدّة حفلات مميزة ومنها الحفل الذي أقيم مؤخراً في البرازيل بالإضافة لحفلات في أبو ظبي وسلطنة عمان.