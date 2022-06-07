زينة في جلسة تصوير جديدة.. “ما يخفيه القلب تفضحه العيون”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خَضَعَت الممثلة المصرية زينة لجلسة تصوير جديدة، نشرت منها عِدّة صور عبر حسابها في موقع إنستغرام، وعلقت قائلة: “ما خفيته بقلبك ينقرا في عيونك”.

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: “عيون كلها براءة وطفولة ونقاء”، و”والله قمر”، و”قمراية ما شاء الله”، و”جميلة الجميلات”، و”الشياكة والأناقة والجمال”، و”قمر”.

وكانت زينة قد حصلت على حكم قضائي ضد طليقها الفنان أحمد عز بإلزامه بدفع مبلغ 25 ألف جنيه أجر مسكن بأثر رجعي للفنانة زينة منذ تاريخ طلاقها في 2017، كما ألزمته المحكمة بدفع 3 آلاف جنيه أجرة حضانة شهرياً بداية من الفترة من 13 ديسمبر 2017 حتى الآن.

يذكر أنّ الفنانة زينة تنتظر طرح فيلمها السينمائي الجديد “التاريخ السري لكوثر” بدور العرض السينمائي، والفيلم من بطولة ليلى علوي، ومحسن محيي الدين، وأحمد حاتم، وإيناس كامل، وفراس سعيد، وعبد الرحيم حسن، وعدد من الفنانين، ومن تأليف وإخراج محمد أمين.