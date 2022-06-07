إد شيران يُبهر العالم في حفل اليوبيل البلاتيني.. أغنية عاطفية للملكة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اختتم النجم العالمي إد شيران احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث، حيث قدم المغني البالغ من العمر 31 عاماً، عرضاً لآلاف المعجبين أمام قصر باكنغهام في هذه المناسبة، وفقاً لموقع Fox News.

قدّم نجم البوب أداءً عاطفياً لأغنيته الناجحة Perfect في ختام حفل اليوبيل البلاتيني Platinum Jubilee Pageant، فشدّ على أوتار قلوب الجمهور وأفراد العائلة المالكة الذين حضروا الحدث، وبدا التأثر واضحًا على المشجعين الملكيين أثناء تقديمه أغنيته العاطفية للملكة في اليوم الأخير من احتفالات اليوبيل.

وقد تم اختيار الأغنية المؤثرة كإشادة للملكة البالغة من العمر 96 عاماً وزوجها الراحل الأمير “فيليب”، الذي توفي في أبريل الماضي، عن 99 عامًا، حيث ظهرا في مقطع الفيديو الذي أعاد ذكريات الماضي.

وبعد أغنيته، انضم إد شيران إلى عرض حفظ الله الملكة God Save the Queen خارج القصر في نهاية الاحتفال، حيث ظهرت الملكة وهي تتابع الحفل من شرفة قصرها.

وكان “شيران” قد قدم أداءً سابقاً للملكة في احتفالاتها باليوبيل الماسي في عام 2012 عندما احتفلت “إليزابيث” بمرور 60 عامًا على العرش.

تبع أداء “شيران” ظهور قصير من الملكة على شرفة قصر باكنغهام لتختتم احتفالاتها التاريخية البلاتينية التي استمرت أربعة أيام. وانضم إلى الملكة على الشرفة الأمير “تشارلز” و”كاميلا باركر” دوقة كورنوال. كما انضم إليها حفيدها الأمير “ويليام” وزوجته “كيت ميدلتون”، بالإضافة إلى أطفالهما الثلاثة: الأمير “جورج”، الأميرة “تشارلوت” والأمير “لويس”.

كانت هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها الملكة منذ إضاءة منارات اليوبيل يوم الخميس، حيث تراجعت عن خدمات الكنيسة في كاتدرائية القديس بولس، وغابت عن سباقات الخيل للمرة الثالثة فقط في التاريخ.

دقت أجراس كنيسة وستمنستر آبي يوم الأحد- تماماً كما فعلت في يوم تتويج الملكة “إليزابيث” في عام 1953- حيث بدأت المسابقة التي استمرت ساعتين، وانتقلت عبر وايتهول إلى آرك الأميرالية وأسفل المركز التجاري وصولاً إلى قصر باكنغهام.

اختلط الأمير “تشارلز” وزوجته “كاميلا” بالحشود يوم الأحد في ملعب The Oval للكريكيت في لندن لحضور غداء اليوبيل الكبير. وبالمثل، جلس الملايين في جميع أنحاء البلاد على طاولات طويلة مزينة بالبالونات وتناولوا الطعام.