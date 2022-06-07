بعد انفصالهما.. “كازي روز” يجمع وائل رمضان وسلاف فواخرجي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: دارت كاميرا المخرج وائل رمضان في دمشق لتصوير الفيلم السينمائي “كازي روز” من إنتاج جميل الغيث، عن قصة رنا العضم وعلاء المهنا وحوار نعيم الحمصي، والمنتج المنفذ جود فيلم للمنتج الفني يامن ست البنين.

وستكون النجمة السورية سلاف فواخرجي حاضرة في الفيلم كمخرجة أيضاً إلى جانب وائل رمضان حيث أسند التعاون الفني لها ولـ شادي علي.

ويعد هذا التعاون الفني الأول بين سلاف ووائل بعد انفصالهما قبل مدة قصيرة.

الفيلم اجتماعي كوميدي تدور أحداثه ضمن إطار التشويق والإثارة داخل مطعم “روز” الذي يجمع أشخاص عدة من فئات وطبقات اجتماعية متعددة ومختلفة، وفي إحدى السهرات يتعرضون لظرف داخل المطعم يجعلهم يعيشون لحظات من الخوف والتناحر أحياناً والتقارب أحياناً أخرى، حيث تتكشف الأقنعة وتسقط، ولاسيما عندما تقترب اللحظات الأخيرة من حياة هؤلاء الأشخاص.

يجمع الفيلم في قائمة أبطال كل من وائل رمضان، ميرنا شلفون، يزن خليل، جيني إسبر، بشار اسماعيل، جمال العلي، أندريه سكاف، طارق مرعشلي، رنا العضم، وائل زيدان، هدى شعراوي، وفاء موصللي، مصطفى المصطفى، مريم علي، سليمان رزق، فرح خضر، غسان عزب، مازن عباس، أسامة السيد يوسف، حنان اللولو، رضوان القنطار، حمزة رمضان، إضافة إلى ضيف الشرف فايز قزق.