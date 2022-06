إليكم القائمة الكاملة للفائزين بجوائز 2022 MTV Movie & TV

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تم يوم الأحد، الكشف عن الفائزين بجوائز MTV Movie & TV لعام 2022 في عرض مباشر استضافته “فانيسا هودغينز” من Barker Hangar في لوس أنجلوس، بعد أن صوّت المعجبون على الإنترنت لاختيارهم الشهر الماضي، بحسب موقع People.

أبرزت الترشيحات- التي تشمل 26 فئة محايدة- Spider-Man: No Way Home، الذي حصل على أكبر عدد من الإيماءات بسبع إيماءات إجمالية، والموسم الثاني من Euphoria ، الذي حصل على ست إيماءات، و The Batman لـ”روبرت باتين”، الذي لديه أربعة.

وفيما يلي القائمة الكاملة للفائزين بجوائز 2022 MTV Movie & TV

أفضل فيلم: Spider-Man: No Way Home

أفضل عرض: Euphoria

أفضل أداء في فيلم: “توم هولاند” في فيلم Spider-Man: No Way Home

أفضل أداء في العرض: “زندايا” في فيلم Euphoria

أفضل بطل: “سكارليت جوهانسون” في فيلم Black Widow

أفضل دور شر: “دانيال رادكليف” في فيلم The Lost City

أفضل أداء كوميدي: “رايان رينولدز” في فيلم Free Guy

أداء فائق: “صوفيا دي مارتينو” في فيلم Loki

أفضل قتال: “كاسي” مقابل “مادي” في فيلم Euphoria

أكثر أداء مروِّع: “جينا أورتيجا” في فيلم Scream

أفضل فريق: “توم هيدلستون”، “صوفيا دي مارتينو”، “أوين ويلسون” في فيلم Loki

أفضل أغنية: “جنيفر لوبيز”On My Way في فيلم Marry Me

أفضل فيلم وثائقي موسيقي: “أوليفيا رودريجو” driving home 2 u في فيلم SOUR