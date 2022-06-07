ماجدة الرومي نجمة موسم صيف جدة في هذا الموعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حيي الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي حفلاً غنائيًا ضمن فعاليات موسم صيف جدة الغنائي للمرة الأولى هذا العام.

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم 16 من يونيو الجاري، على أن يتم الإعلان عن موعد طرح التذاكر في الساعات المقبلة.

ونشر الحساب الرسمي لحفلات “روتانا” – (روتانا لايف)، البوستر الترويجي للحفل، مصحوباً بتعليق – (مستمداً من أغنيتها الشهيرة”شوف شوف شوف يا حبيبي شوف”-): “شوف شوف شوف يا حبيبي شوف.. السيدة ماجدة الرومي لأول مرة في جدة “.

على صعيد آخر، تستعد السيدة ماجدة الرومي لطرح أغنية جديدة، وروّجت لها من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي في موقع “انستغرام” من داخل الاستوديو وظهرت فيه برفقة فريق عملها وعلّقت قائلةً: “قريبا”.

وتفاعل عدد كبير من متابعي الفنانة ماجدة الرومي مع مقطع الفيديو الذي نشرته، إذ تركوا لها الكثير من التعليقات، التي عبّرت عن حماسهم للأغنية الجديدة.