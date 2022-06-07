بمشهد “لهفة”.. دنيا سمير غانم تستعيد ذكرياتها مع والدها الراحل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استعادت الفنانة دنيا سمير غانم ذكرياتها مع والدها الفنان الراحل سمير غانم، من خلال مسلسل “لهفة” الذي عمل فيه الاثنان معًا وشقيقتها إيمي، وعرض في رمضان 2015.

وشاركت دنيا سمير غانم، متابعيها مقطع فيديو من أحد المشاهد التي جمعتها بوالدها في المسلسل عبر خاصية ” ستوري” عبر حسابها على ” انستغرام”.

وعلقت قائلة : “بحبك يا بابى وعمرى ما هنسى وقفتك جنبى في كل خطوة في حياتى، ربنا يرحمك يا حبيبى ويسعدك انت ومامى حبيبتى”.

على صعيد آخر، تعاقدت دنيا سمير غانم على بطولة مسرحية جديدة بعنوان “روحي أنا” تخوض بها أولى تجاربها على خشبة المسرح، ويشارك في بطولة المسرحية علي ربيع وشيماء سيف وبيومي فؤاد ومحمود حافظ وهي من تأليف كريم سامى، ليكون أول الأعمال الجديدة التي تعاقدت عليها دنيا منذ وفاة والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز.

وفي الدراما التليفزيونية تنتظر دنيا عرض مسلسلها “عالم موازي” من 15 حلقة والذي تم تأجيل عرضه من العام الماضي، بسبب مرض سمير غانم ودلال عبد العزيز وقتها وملازمة دنيا لهما في المستشفى قبل رحيلهما، ويشارك في بطولته عمرو وهبة وشيماء سيف وأوتاكا وإسلام إبراهيم ودلال عبد العزيز، وعدد كبير من ضيوف الشرف، وتأليف عمرو وهبة وهشام جمال وإخراج وإنتاج هشام جمال.

وعلى مستوى السينما، أصبح فيلم “تسليم أهالي” مرشح بقوة للعرض خلال الفترة المقبلة، حيث انتهت دنيا من تصويره منذ فترة وتعرض للتأجيل، ويسجل الفيلم البطولة المطلقة الأولى لها في السينما ويشاركها البطولة هشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز ومحمد أوتاكا على أن يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف منهم سمير غانم وايمي سمير غانم ولوسي وآخرين، وتأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.