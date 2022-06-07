شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تقدم التعازى لرامى عياش لوفاة والده: ربنا يعطيك الصبر والتحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت النجمة إليسا التعازى، للنجم رامى عياش لوفاة والده أمس الاثنين، وكتبت إليسا عبر حسابها على تويتر، قائلة:"تعازي القلبية الحارة لإلك ولعيلتك بمصابكن الأليم بفقدان والدك كل الصلاة لروحه وربنا يعطيكن الصبر وقوة التحمل بعد هالحزن الله يخليلك محبينك".



إليسا

وتوفى أمس الاثنين، أبو شادى رامز سامى أبو عياش، والد المطرب اللبناني رامى عياش، ومن المقرر تشييع جثمان الراحل اليوم الثلاثاء وقت صلاة الظهر بمسقط رأسه بعقلين.

ويقام عزاء والد المطرب رامى عياش، على 3 أيام، ليكون أول يوم بعد الدفن مباشرة في بيت بعقلين من الساعة الخامسة حتى الساعة السابعة مساء، أما يوم الأربعاء سيكون بمنزله أيضًا بعقلين من الساعة الرابعة حتى السادسة مساء، أما اليوم الثالث هو يوم الخميس سيكون بدار الطائفة الدرزية، وسيكون من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الخامسة مساء.

في جانب آخر، حل النجم رامي عياش ضيفًا على برنامج "حديث البلد" الذي تقدمه الإعلامية منى أبو حمزة، ويخرجه المخرج باسم كريستو، عبر شاشة تليفزيون mtv، وقدم رامى لأول مرة مقطعًا من أغنيته الجديدة، "حلوين حلوين" والتى سيفتتح بها نشاطه الفنى فى موسم الصيف، والأغنية من كلمات أحمد راؤول، والحان رامى عياش، ومن المقرر تصويرها خلال أيام، ويقول مطلع الأغنية: "حلوين حلوين مع بعض حلوين.. قمرين عاشقين.. لايقين رايقين وبشوق وحنين طيرين دايبين".