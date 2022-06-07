شكرا لقرائتكم خبر عن عتريس السينما وأبو العلا الدراما.. 5 شخصيات لن تنساها لمحمود مرسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من أهم صفات الممثل الموهوب الصدق في الأداء بجانب الاهتمام بالتفاصيل مع البساطة والسهولة والإتقان الكامل لأي شخصية يقدمها، فمن اجتمعت فيه هذه الصفات أصبح فنانا صاحب مدرسة في الأداء.

الفنان محمود مرسى لديه مدرسة رسخ لها ووثقها عبر سلسلة من الأدوار قدمها عبر مشواره الفني فقدم مجموعة شخصيات نتذكرها في ذكرى ميلاده اليوم 7 يونيو ومنها: دور عتريس فى فيلم "شىء من الخوف" الذي سيظل هو الأشهر فى مسيرته خاصة أن الفيلم تم تأويله بأبعاد سياسية، وكان الفيلم يحمل إسقاطًا سياسيًا يجسد الموقف المعارض لكاتب الرواية ثروت أباظة من الثورة، ووصل الهمس إلى عبد الناصر نفسه فطلب مشاهدة الفيلم، وعلى شاشة العرض المنزلية شاهده وتأمله، وقال بعدها: "والله لو إحنا كده، نبقى نستاهل الحرق" وكان موقف عبد الناصر بمثابة ضوء أخضر لعرض الفيلم.

تميزت أغلب الشخصيات التي جسدها محمود مرسي بكونها مركبة وعميقة، لكنه قدمها بشكل سهل وبسيط لتصل للمشاهدين بكل مشاعرها، والذي ساعده على ذلك دراسته للفلسفة؛ فابن الإسكندرية الذي ولد في 7 يونيو عام 1923، التحق بالمدرسة الثانوية الإيطالية ضمن القسم الداخلي، ومن بعدها التحق بكلية الآداب قسم الفلسفة جامعة الإسكندرية، وعمل مدرسا بعد تخرجه، ولكنه سرعان ما قدم استقالته وقرر أن يسافر إلى باريس ليدرس الإخراج السينمائي بمعهد الدراسات العليا السينمائية .

من الشخصيات أيضا التي كانت محطة مهمة في مشوار محمود مرسي شخصية " ابو العلا البشري " في المسلسل الشهير " رحلة ابو العلا البشري"، وهي من الادوار المهمة للنجم محمود مرسي، خاصة انه كان يقدم نموذجا مثاليا أو المعادل الدرامي لشخصية دون كيشوت ذلك الرجل الذي يحارب طواحين الهواء ويواجه المشاكل والأزمات في زمن الفساد فيه استشرى.

ومن الشخصيات أيضًا المهمة في مسيرته شخصية "بدران" في فيلم "أمير الدهاء" مع أنور وجدي ودور ضابط السجن "فتحي عبد الهادي" في فيلم "ليل وقضبان" وهناك أيضا الأستاذ الجامعي "فؤاد" في "الباب المفتوح" والأب المعلم في مسلسل "العائلة"، والنصاب في "الثعلب فات"، وغيرها من الأدوار التي لا تزال عالقة في ذاكرة الجمهور ولن ننسي ايضا دوره في اعمال "الليلة الأخيرة " و" زوجتى والكلب"، كما قدم للدراما التليفزيونية أعمالاً مميزة وخالدة منها (الرجل والحصان وعصفور النار).

الفنان محمود مرسى لم يكن ممثلا فقط لكنه كان مذيعًا فى القسم العربى بالإذاعة الفرنسية، وبالقسم العربى بهيئة الإذاعة البريطانية، وعمل مخرجًا ومذيعًا فى البرنامج الثقافى بالإذاعة المصرية وقدم العديد من روائع الأدب العالمى، ومع بداية الإرسال التليفزيونى فى مطلع الستينيات سافر إلى إيطاليا فى بعثة قصيرة لدراسة الإخراج التليفزيونى، وشارك بالتدريس فى معهدى الفنون المسرحية والسينما إلى أن ظهر لأول مرة على الشاشة فى فيلم «أنا الهارب» لنيازى مصطفى عام 1962، ورغم قصر الدور فإنه لفت الأنظار بسبب أدائه المتميز لهذا الدور، فتهافت عليه المخرجون وتوالت أعماله الناجحة .