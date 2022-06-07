“اشتقت إليك”.. بشرى تحيي ذكرى وفاة والدها بصورة من الذكريات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيت الفنانة بشرى الذكرى السادسة عشر لوفاة والدها.

ونشرت بشرى صورة له من الذكريات عبر صفحتها الرسمية على “إنستجرام” وعلقت قائلة: “الذكرى الـ١٦ لوالدى الدكتور أحمد عبدالله رزة…اشتقت اليك يا والدي”.

وتفاعل المتابعون مع منشور بشرى، ودعوا لوالدها بالرحمة، وتمنوا لها دوام الصحة والعافية.

يذكر أن آخر أعمال بشرى، فيلم “معالي ماما” الذي تدور أحداثه فى إطار اجتماعي كوميدي من خلال علاقة الأم بأطفالها في ظل وجود مسؤوليات أخرى تحيط بها، مثل عملها في منصب كبير والمزيد من التحديات التي تواجهها.

ويضم الفيلم عدداً من النجوم بجانب بشرى، منهم محمود الليثي، نور إيهاب، سليم الترك، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام، سامي مغاوري، نور قدري، علاء مرسي، حسام داغر، محمد علي رزق، شريف باهر، طاهر أبو ليلة، إسماعيل شرف، دعاء رجب، ريهام الشنواني، ورغد جلال، من إخراج أحمد نور والذي يشارك في إنتاجه مع أمجد بدر ونانسي يوسف.