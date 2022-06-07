شكرا لقرائتكم خبر عن على الهلباوى يحيى حفلاً على مسرح ساقية الصاوى 17 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب والمبتهل على الهلباوى حفلاً غنائيًا يوم الجمعة الموافق 17 يونيو على مسرح ساقية الصاوى، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وسيقدم علي الهلباوى خلال الحفل باقة كبيرة ومتنوعة من أغانيه الذي يحبها جمهوره مثل "قل للمليحة"، و"دوم"، و كذلك أغنيته الشهيرة "مرسال لحبيبتى".

وكان قد أحيي المطرب والمبتهل علي الهلباوي حفلاً في شهر مايو الماضي هو وفرقته وقدم فى الحفل مجموعة مميزة من الأغنيات بالإضافة إلى الابتهالات الصوفية ومنها "قل للمليحة" و"نسيم الوصل" و"مرسال لحبيبتى"، وغيرها من أغنياته المميزة والشهيرة التي يحرص على تقديمها في حفلاته.

على الهلباوى المنشد والمرتل يقدم الأغانى الدينية مع الموسيقى الغربية، وينتمى إلى عائلة فنية حيث إن والده الشيخ محمد الهلباوى المغنى والشاعر، وقدم الهلباوى أيضًا مشروعًا مع ماهر فايز لتقديم التراث الصوفى مع التراتيل، وأداء الأغانى والأناشيد الوطنية بالإضافة إلى الإنشاد الدينى.