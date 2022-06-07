شكرا لقرائتكم خبر عن كريم السبكى: لا صحة لتأجيل فيلم "عمهم" وطرحه فى عيد الأضحى كلام نهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج والمنتج كريم السبكى لـ"الخليج 365" إن ما يتردد بشأن تأجيل فيلم "عمهم" بطولة النجم محمد إمام غير صحيح على الإطلاق، مشيرًا إلى أن الفيلم يتبقى له يوم واحد تصوير فقط وتنتهى أسرة الفيلم من تصويره، لاسيما أن الفيلم دخل مراحل المونتاج الأخيرة، مضيفًا: أن الفيلم يطرح في دور العرض السينمائية في ليلة وقفة عيد الأضحى المقبل كلام نهائي.

وعلى جانب آخر، قال السبكى، أن فيلم شقو بطولة النجمان عمرو يوسف ومحمد ممدوح تايسون في مرحلة التحضيرات، حيث ما زلنا نتناقش حول شكل السيناريو الأخير الذى كتبه وسام صبرى، ونضع الخطوط العريضة للفيلم بكل تفاصيله، مشيرً إلى أنه ما زال يرشح بعض أسماء الممثلين للتعاقد معهم خلال الفترة المقبلة من أجل البدء في تصوير الفيلم مباشرة.

فيلم "عمهم" من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك فى بطولته مع محمد إمام، كل من سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتى وآيتن عامر".

كانت آخر أفلام محمد إمام، "لص بغداد" وشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، سعد المختار وضيفا الشرف أحمد رزق وبيومى فؤاد، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.