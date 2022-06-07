شكرا لقرائتكم خبر عن الجزء الثانى من Downton Abbey يحقق 76 مليون دولار بعد 15 يوما من طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات الجزء الثانى من فيلم Downton Abbey، الذى طرح تحت اسم Downton Abbey: A New Era، إلى 76 مليونًا و 726ألف دولار بـ دور العرض المختلفة حول العالم، منذ طرح العمل يوم 20 مايو الجارى.

وانقسمت إيرادات فيلم Downton Abbey: A New Era بين 35 مليونًا و702 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و41 مليونًا و24 ألف دولار بـ دور العرض المختلفة حول العالم.

الفيلم الجديد مستوحى من المسلسل التليفزيونى الذى يحمل نفس الاسم Downton Abbey ويدور في عشرينيات القرن الماضى، يروى قصة عائلة كراولى، المالك الثرى لما يشبه الفندق فى الريف الإنجليزى فى أوائل القرن العشرين، ويتفاجأ بزيارة من الملك والملكة، حيث يقيمان في ذلك الفندق.

فيلم "Downton Abbey" من إخراج ميشال إنجلر، ويشارك فى بطولته ميشال دوكري وألن ليتش وعدد هائل من النجوم من أبرزهم اليزابيث ماكوفرن وماجى سميث وجوان فروجات وغيرهم.