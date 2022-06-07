الفنانة هيفاء حسين تصدم الجمهور بصورة مع إبنها الشاب.. لا أحد كان يتوقع أن لديها نجل كبير بهذه الوسامة! – شاهد

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 يونيو 2022 05:43 صباحاً - حقق أبناء المشاهير العرب شهرة كبيرة على وسائل التواصل الإجتماعي السوشيال ميديا، وذلك بعد ظهورهم في صور عديدة بجانب نجومنا، حيث بدا الشبه واضح عند بعضهم فاعتبرهم الروّاد “نسخة طبق الأصل”.

ومن بين هؤلاء، الفنانة البحرينية “هيفاء حسين” التي شاركت متابعيها على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة حديثة لها جمعتها بابنها الشاب “سعد” من زوجها السابق.

وظهر “سعد” في الصورة وهو يرتدي الزي الخليجي بينما وقفت والدته هيفاء حسين الى جانبه واضعة يدها على كتفه وعلّقت على الصورة كاتبة: “يارب تحفظ لي ابني وتنور دربه وتجعله دايما في اعلى المناصب”.

يُذكر أن سعد هو ابن الفنانة هيفاء حسين من زوجها الأول الذي انفصلت عنه عام 2010 قبل ان تعلن عن زواجها من الفنان الاماراتي حبيب غلوم والذي رزقت منه بتوأم هما (سلطان وجواهر).

هيفاء حسين وزوجها في مسلسل “الزقوم”.. بعد غياب 5 سنوات

من ناحية أخرى، يجمع “مسلسل الزقوم” بين الممثل الإماراتي حبيب غلوم، وزوجته الفنانة البحرينية هيفاء حسين، وذلك بعد غياب استمر 5 سنوات، الذي يعرض في الموسم الدرامي رمضان 2022 الماضي.

و كانت الفنانة هيفاء حسين قد نشرت صورة من إحدى المشاهد التي جمعتها بالفنان الكبير سعد الفرج ..وكتبت عليها قائلة ” بنات عبد العزيز اللاهوب .. من فيكم شاف الحلقة الاولى ؟ عطوني رايكم في”.

وجاءت ردود فعل متابعيها حينذاك مبشرة ومحفزة للغاية بقولهم..” حبيته واندمجت فيه بقووووة متشوقه للحلقة الثانيه”…” عمل رائع بالتوفيق عجبتني الحلقه الاولى “…” بداية جميلة و قصة قوية

ويشارك في المسلسل نخبة من نجوم الفن، منهم سعد الفرج، هيفاء حسين، إبراهيم الحساوي، فخرية خميس، حبيب غلوم، عبدالله الطراروة، أحمد الأنصاري، عبدالله بن حيدر، إبراهيم سالم، عبدالله صالح، منصور الفيلي، خالد البناي، عائشة عبدالرحمن، أحمد عبدالرزاق، علي جمال وجمال السميطي.

ويتحدث العمل الدرامي التراثي المعاصر عن سكان قرية، يتعرضون لأحداث مختلفة، تقع في حقب زمنية معينة، تبدأ من الربع الأخير من القرن الماضي، وصولاً إلى يومنا هذا، ويستعرض موضوعاتٍ اجتماعية شائكة بين الماضي والحاضر.

و”الزقوم” من تأليف الكاتب إسماعيل عبدالله، الذي سبق أن قدَّم نصوصًا مهمة، منها مسلسل “خيانة وطن”، ومسلسل “الشهد المر”، اللذان حقَّقا أصداءً واسعة في المواسم الدرامية السابقة.

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