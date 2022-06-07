“ضيعتي براءتك”.. ليلى أحمد زاهر تصدم جمهورها في آخر ظهور وتتعرض لإنتقادات حادة.. شاهدوا كيف أطلّت!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 يونيو 2022 03:50 صباحاً - شاركت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر متابعيها بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي على «إنستجرام»، واعتمدت فيها على لوك جديد.

اختارت ليلى زاهر ستايل مكياج جديد غير الذي اعتادت على الظهور به، وتركت شعرها منسدلا بشكل رقيق.

ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها وتغزلوا في جمالها، لكن البعض الآخر انتقد ظهورها بهذا اللوك لأنه جعلها تبدو بعمر أكبر من عمرها الحقيقي، مؤكدين أنها فقدت برائتها التي اعتادت الظهور بها.

بعد شائعة خطبتها.. ليلى أحمد زاهر تفاجئ هشام جمال في عيد ميلاده

من ناحية أخرى، شاركت ليلى أحمد زاهر، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بصورة جديدة خلال احتفالها بعيد ميلاد زميلها الفنان والمنتج الشاب هشام جمال.

ونشرت ليلى أحمد زاهر، صورة لاحتفالها بعيد ميلاد هشام جمال، مع تصميمات «البلالين» الهيلوم، وصورة مرسومة له، معلقة عليها: «عيد ميلاد سعيد يا أخي، أنت أفضل صديق، وشريك العمل وأكثر شخص يهتم قابلته في حياتي، ستستمر دومًا في التألق في كل ما تفعله لأنك لن تفشل أبدًا في إلهامنا بعملك الجاد وعقلك الإبداعي».

حقيقة خطبة ليلى أحمد زاهر تثير حيرة متابعيها

وكان روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا العديد من الأنباء عن خطبة ليلى أحمد زاهر من نجل فنان شهير، خلال الفترات القليلة الماضية، وذلك عبر عدد من الصفحات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسرعان ما تساءل الكثيرون عن حقيقة خطبة ليلى أحمد زاهر؟ ومن هو خطيبها الذي لم يتم الإعلان عنه بعد.

ولم تعلّق الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر على الشائعات بالنفي أو التأكيد، وهو ما آثار استمرار التساؤلات حولها.

وثارت شائعات وأنباء قبل ذلك عن ارتباط ليلى أحمد زاهر بالفنان الشاب تيام مصطفى قمر، لكنها كانت محض شائعات بسبب الصداقة التي تجمع الثنائي وظهورهما مع بعضهما في أكثر من مرة.

وتحدث نجل مصطفى قمر عن هذه الأنباء في وقت سابق، حين سئل عنها خلال برنامج “اسألني” المعروض على شاشة CBC، حيث قال إنها مجرد شائعات بسبب الصداقة التي تجمعه بملك وليلى أحمد زاهر.

وقال تيام: “بتطلع إشاعات عشان أنا وليلى صحاب، وهي وملك زي إخواتي الصغيرين، فأكيد الناس هتحب تتكلم وتنشر أي حاجة”.

وحققت ليلى أحمد زاهر، ابنة الفنان أحمد زاهر، نجاحًا كبيرًا خلال موسم رمضان 2022 الماضي في مسلسل “في بيتنا روبوت 2” في دور البطلة مع هشام جمال وعمرو وهبة ومجموعة من الفنانين الشباب.

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