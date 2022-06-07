كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 يونيو 2022 03:50 صباحاً - احتفل الفنان السعودي فايز المالكي بتخرج ابنه الاصغر محمد من الثانوية العامة وحصوله على الدبلوم الامريكي. ونشر فايز المالكي صورة لنجله على تويتر وعلق عليها كاتبا “بفضل الله تخرج حبيبي وابني محمد من الثانوية وحصوله ايضًا على الدبلوم الامريكي الف مبروك ياحبيب ابوك وعقبال الدكتوراة”. يذكر ان فايز المالكي لديه خمسة أبناء هم: “شوق وراكان وسوسن وسارة ومحمد”.

كانت هذه تفاصيل خبر فايز المالكي ينشر صورة ابنه الشاب احتفالا بتخرجه وحصوله على الدبلوم الامريكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.