مي العيدان ترد على تشبيهها بـ ليلى علوي وكيتي بيري!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 يونيو 2022 03:50 صباحاً - ردت الاعلامية الكويتية مي العيدان على تشبيه البعض لها بالفنانة المصرية ليلى علوي والفنانة الامريكية كيتي بيري.

وكتبت مي العيدان في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “ذبحوني يشبهوني في ليلى علوي. . ما احس فيه شبه . . ليلى علوي اجمل بكثير . . بالعكس اتمنى اوصل لعمرها ب هذا الجمال”.

ثم نشرت مي العيدان صورة مركبة لها مع كيتي بيري مع تعليق “الشبه الكبير” لتعلق عليها: “خلصنا من التشبه في ليلى علوي الحين صار التشبه في كيتي بيري عاد هالمره ولا واحد بالميه”.