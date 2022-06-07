كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 يونيو 2022 03:50 صباحاً - ردت الاعلامية الكويتية مي العيدان على تشبيه البعض لها بالفنانة المصرية ليلى علوي والفنانة الامريكية كيتي بيري.
وكتبت مي العيدان في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “ذبحوني يشبهوني في ليلى علوي. . ما احس فيه شبه . . ليلى علوي اجمل بكثير . . بالعكس اتمنى اوصل لعمرها ب هذا الجمال”.
ثم نشرت مي العيدان صورة مركبة لها مع كيتي بيري مع تعليق “الشبه الكبير” لتعلق عليها: “خلصنا من التشبه في ليلى علوي الحين صار التشبه في كيتي بيري عاد هالمره ولا واحد بالميه”.
كانت هذه تفاصيل خبر مي العيدان ترد على تشبيهها بـ ليلى علوي وكيتي بيري! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.