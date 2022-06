شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم ساندرا بولوك وتشانينج تاتوم The Lost City يحقق 183 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم ساندرا بولوك وتشانينج تاتوم The Lost Cityإيرادات وصلت إلى 183 مليونًا و212 ألف دولار في شباك التذاكر حول العالم.

تقوم ببطولة الفيلم الجديد The Lost City كل من النجمة العالمية ساندرا بولوك، والنجم العالمي تشانينج تاتوم، والنجم العالمي دانيال رادكليف، وتلعب بولوك دور لوريتا سيج، الروائية التي أمضت حياتها المهنية تكتب عن أماكن غريبة في كتبها الشعبية عن المغامرات الرومانسية، وسرعان ما تخوض تجربة تردد في الترويج لكتابها الجديد، ومع ذلك وافقت على الذهاب في جولة مع آلان.

فيلم The Lost City من إخراجه آدم وآرون ني، ويتتبع مؤلفة رومانسية ناجحة (بولوك)، تم اختطافها من قبل صائد كنز شرير، وأجبرها على التعاون مع عارض الأزياء (تاتوم).

تمت كتابة السيناريو الخاص بـ The Lost City of D بواسطة المؤلفة دانا فوكس "Isn't it Romantic, How to be Single"، بولوك أيضًا منتجة في المشروع من خلال شركتها Fortis Films ، جنبًا إلى جنب مع Liza Chasin لـ 3dot Productions و Seth Gordon لـ Exhibit A.

وكانت كشفت ساندرا بولوك عن كواليس صداقة إيفرلي ابنة تشانينج تاتوم مع ابنتها ليلي بجمهورية الدومينيكان، حيث أصبح ابنتها وابنة تشانينج أصدقاء وذلك بسبب وجودهما معها خلال التصوير الذي استمر حوالي 3 شهور في الدومينيكان.

وجمع ساندرا بولوك وتشانينج العديد من المشاهد الكوميدية التي تم تصويرها في الغابة وهو ما وطد علاقة إيفرلي تشانينج 8 سنوات مع، أبنة ساندرا ليلي 10 سنوات.