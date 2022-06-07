شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى تاجر سمك شرير فى مسلسل "الشادر" مع ياسمين صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد النجم أشرف عبد الباقى في مسلسل "الشادر" دور تاجر سمك، وهو تاجر شرير يحاول أن يسيطر هو وأبناؤه على السوق ما يجعله يدخل في أزمات كبيرة مع باقى تجار السوق.

مسلسل الشادر تأليف مصطفى حمدى، وإخراج سامح عبد العزيز، ومقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، وتجسد ياسمين صبرى خلاله شخصية فتاة شعبية للمرة الأولى، حيث تدور أحداث العمل في إطار دراما شعبية داخل شادر سمك، حيث حلقات بيع السمك الشهيرة والمزادات اليومية بها وحكايات الصيادين الذين يتوافدون كل يوم على الشادر.

وتعود ياسمين إلى الدراما بمسلسل "الشادر" بعد غياب عامين، إذ قدمت آخر أعمالها مسلسل "فرصة تانية" في شهر رمضان 2020، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وشارك في بطولته أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة