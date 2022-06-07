مصطفى الآغا يحرج سعد لمجرد بسؤال عن محمد رمضان.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 يونيو 2022 02:47 صباحاً - حل الفنان المغربي سعد لمجرد ضيفا على الاعلامي مصطفى الآغا في حلقة الامس من برنامج “صدى الملاعب” المذاع على شاشة قناة “mbc” حيث تطرق الحديث الى عدد من المواضيع الفنية.

وردا على سؤال عن احساسه بعنائه مع عدد من نجوم الغناء فيي العالم العربي ، قال لمجرد “كل الذين غنيت معهم حتى الان كلهم كان عندي معهم هذا الاحساس قبل الشهرة”.

وتابع “استاذ صابر الرباعي، اليسا، ريد وان، مين ثاني حتى محمد رمضان كممثل هو رائع” غير ان الآغا التقط كلمة “حتى” التي استعملها لمجرد وسأله “ليش قلت حتى” ما احرج سعد لمجرد وحاول تبرير كلامه بالقول ان محمد رمضان “مختلف”.

وعن امكانية تنفيذ ديو مع محمد رمضان مرة اخرى، قال لمجرد “لماذا لا”.