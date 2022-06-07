العوضي يرد بطريقة غامضة على أنباء انفصاله عن ياسمين عبدالعزيز.. ومحاميها يكشف تفاصيل هامة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 يونيو 2022 02:47 صباحاً - علق الفنان المصري أحمد العوضي لأول مرة على أنباء انفصاله عن مواطنته وزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز بطريقة غامضة دون ان يؤكد او ينفي خبر انفصالهما.

ونشر العوضي صورة تجمع بينه وبين ياسمين عبد العزيز عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“ وعلق عليها قائلا: ”مهما حصل بنا هتفضلي إنتي كل حاجة وكل حياتي.. بحبك“، مما يشير إلى أنه بالفعل هناك خلاف بينهما.

وتصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز خلال الساعات الأخيرة محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إلغائها متابعة زوجها الفنان أحمد العوضي من على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، ما أثار التكهنات حول انفصالهما.

محامي ياسمين عبدالعزيز يكشف تفاصيل هامة

بدوره قال المستشار أشرف عبدالعزيز، محامي الفنان ياسمين عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي عمرو اديب في برنامج الحكاية، أن “شقيق الفنانة دائما يتحدث عنها وينشر اخبار عنها وهي لا تعلم أي شيء مطلقا من قريب او بعيد”.

وعن أنباء انفصالها عن زوجها أحمد العوضي، قال المحامي عبدالعزيز “دي حاجات خاصة بالفنانة لو حبيت تقول تقول هي او تكلفنا نحنا ان نتكلم بها وللان لا يوجد اي جديد”.