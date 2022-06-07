سألوا النجمة مي عز الدين مين الممثلة اللي تشوفيها أجمل منك؟.. لن تصدقوا من إختارت بدون تردد!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 يونيو 2022 02:47 صباحاً - أعربت مي عز الدين عن حبها للفنانة زينة في استضافتها الإعلامية السابقة عمرو أديب، حيث أجابت “عز الدين” على سؤال الإعلامي لها: من هي الفنانة التي ترى مي أحلى منها؟ ، لترد بأنها تفضل وجه الفنانة “زينة” لأنها لا تحب الوجه المستدير الكامل، على عكس زينة ، لأن وجهها “منحوت”، كما تقول، ورائعة أمام الكاميرا.

نشرت زينة، عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام” للصور والفيديوهات، مقطع فيديو من لقائها مي ، وعلّقت على الفيديو وكتبت: “أنا بشوفك احلي واحده في الدنيا والله كفايه طيبتك وجدعنتك.. شكلك كان قمر وطبيعي والحلقة كلها كان فيها روحك الحلوة أحلي “.

الجدير بالذكر أن النجمتين زينة ومي عزالدين تربطهما صداقة عميقة تعود لبضع سنوات، حيث ساندت مي صديقتها زينة في أزمتها مع النجم أحمد عز وظلت تدعمها بتعليقاتها في وسائل الإعلام وعبر السوشيال ميديا

مي عزالدين تختار زينة” كأشيك ممثلة” في لقاء آخر مع شيماء سيف

وخلال لقاء آخر، في برنامج “تلاتة في واحد” من تقديم شيماء سيف، اختارت مي عز الدين صديقتها وزميلتها زينة، لتكون “أشيك ممثلة في مصر” من وجهة نظرها، وبالطبع كان لزينة ردا على ما قالته مي عنها.

وشاركت زينة عبر حسابها على إنستجرام مقطع من الحلقة، الذي تتحدث فيه مي عنها، وكتبت تعقيبا عليها: “البرنسيسة حبيبتي مي عز الدين انتي اللي قمر I adore you Mai يا احلي بنت وانضف قلب Miss you a lot الحلقة كلها كانت حلوة اوي يامي وكنتي علي طبيعتك وقمر كالعادة ضحكتوني اوي.

كما باركت زينة لشيماء سيف على البرنامج، ففقالت لها: “والعسل السكر حبيبتي شيماء سيف تجن مبروك يا عسل البرنامج”.

مي عزالدين تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

من ناحية أخرى، خطفت النجمة مي عز الدين، الأنظار إليها في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا. ونشرت مي عز الدين، صورة لها، عبر حسابها على موقع إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

وتفاعل عدد من الفنانين مع إطلالتها، حيث كتبت هاجر الشرنوبي: “سكر محلي محطوط على كريمة”، فيما كتب عزوز عادل “يا سيدي” وغيرهما.

وجاءت تعليقات الجمهور على الصورة، كالتالي: “الجميلة القمر العسولة”، “دخيل روحك منور القمر”، “قمر ياريت متلبسيش العدسات تاني.. عيونك قمر ما شاء الله”، “عنوان الجمال والطعامة وجمالك بيجنن”، “أنتي قمر”، “الملكة الجميلة”، “أجمل واحدة في العالم”.

آخر أعمال مي عزالدين

مي عز الدين شاركت في رمضان 2022 بمسلسل “جزيرة غمام“، وحققت من خلاله نجاحًا كبيرًا بعد ظهورها بدور مختلف لم يسبق لها تقديمه على مدار مشوار الفني، وأعادت اكتشاف نفسها في دور “العايقة أو نوارة” الذي قدمته في المسلسل.

مسلسل “جزيرة غمام” بطولة: طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، رياض الخولي، وفاء عامر، أحمد أمين، محمود البزاوي، محمد جمعة، لبنى ونس، ومجموعة كبيرة من الفنانين، تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج حسين المنباوي.

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