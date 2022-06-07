بعد إلغاء متابعته.. أحمد العوضي يخرج عن صمته أخيرًا ويحسم الجدل حول إنفصاله عن ياسمين عبدالعزيز!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 يونيو 2022 02:47 صباحاً - علّق الفنان المصري أحمد العوضي زوج الفنانة ياسمين عبدالعزيز، على الأنباء المتداولة حول انفصاله عن زوجته.

ونشر العوضي، صورة له مع ياسمين عبدالعزيز، عبر حسابه على «إنستجرام»، وعلّق: “مهما يحصل بينا، هتفضلي انتي كل حاجة وكل حياتي.. بحبك”.

في الساعات الأولى من صباح أمس، قامت الفنانة ياسمين عبدالعزيز بإلغاء متابعة زوجها الفنان أحمد العوضي، بينما احتفظت بالصور التي تجمعهما.

وشهدت الساعات الماضية، عدة أحداث أثارت فضول جمهور النجمة ياسمين عبدالعزيز، بعدما نشرت رسالة عبر ستوري إنستجرام قالت فيها: “ستعلمك الشدائد أنه ليس لك إلا الله”.

وعكة صحية جديدة

وكانت الفنانة ياسمين عبدالعزيز قد نشرت يوم السبت الماضي، صورة لها من أحد المستشفيات، وعلقت قائلة: “أهم حاجة في الدنيا الصحة، نعمة كبيرة”.

وكشف مصدر أن ياسمين عبدالعزيز سافرت بصحبة زوجها الفنان أحمد العوضي لإجراء فحوصات طبية بسويسرا.

وعُلِم أن النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز قد أجرت عملية خامسة في سويسرا، وذلك خلال الأيام الماضية. وتعد هذه العملية الخامسة لها بعد تعرضها لوعكة صحية كبيرة في نهاية العام الماضي وهو ما تسبب في إجرائها لاربع عمليات.

ياسمين عبدالعزيز عبر ستوري إنستجرام

يُذكر أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز، تعـرضت لأزمة صحية، دخلت على إثرها المستشفى في 11 يوليو الماضي، لإجراء عملية جراحية، وفي 17 يوليو، كتب زوجها الفنان أحمد العوضي، عبر صفحته بموقع “فيس بوك”: “الرجاء الدعاء بظهر الغــيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمـليات ومحتاجة دعواتكم، اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء.. اللهم ارفع عنها البـلاء والوباء واشفها وعافها”.

أحمد العوضي ينشر فيديو من تجهيزات فيلم “البلدوزر”

وعلى الصعيد الفني، كان الفنان أحمد العوضي قد نشر مقطع فيديو من تجهيزاته لفيلمه الجديد “البلدوزر“، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

وظهر العوضي في الفيديو وهو يمارس رياضة “البوكسينج”، وعلّق على الفيديو قائلًا: “الكف السابق غالب، من تجهيزات البلدوزر، تأليف أحمد حسني، قصة وإخراج طارق العريان”.

ويعد فيلم “البلدوزر” أول فيلم مصري وعربي يدور حول رياضة الـ MMA وهو من تأليف وإخراج طارق العريان.

وMMA هي اختصار لـ Mixed martial arts أو فنون القتال المختلطة، وهي رياضة قتالية مزيج بين كثير من فنون الدفاع عن النفس، وتقنيات ومهارات مختلفة.

يُذكر أن أخر أعمال الفنان المصرى أحمد العوضي كان مسلسل الرسوم المتحركة “يحيى وكنوز”، الذي عرض في موسم رمضان 2022 الماضي، وهو من تأليف محمد عدلي، إخراج محمد عيد.

ويعاد حاليًا عرض مسلسل “اللي مالوش كبير” على قناة ON، والعمل بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، خالد الصاوى، دينا فؤاد، خالد سرحان، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، هدى الاتربى، عايدة رياض، أحمد الرافعى، فتوح أحمد، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله محمود، صبا الرافعى، محمود ياسين جونيور، بسنت النبرواى وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.

نورت

نورت