شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد الفنان محمود مرسى اليوم.. تعرف على قصة دخوله عالم التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الثلاثاء 7 يونيو ذكرى ميلاد الفنان محمود مرسى الذي يعد أحد عمالقة التمثيل في مصر، حيث ولد في مثل هذا اليوم عام 1923، واسمه الكامل هو محمود محمد حسين مرسي وهو من مواليد مدينة الإسكندرية، وهناك درس في مدارسها حتى التحق بالمدرسة الثانوية الداخلية وهي المدرسة الإيطالية، وبعد أن أنهى دراسته بها ألتحق بكلية الآداب جامعة الإسكندرية وتخرج من قسم الفلسفة.

عمل محمود مرسى بعد التخرج مدرسا لكنه ما لبث أن استقال وسافر إلى فرنسا والتي درس بها الإخراج السينمائي وذلك في معهد إيديك الدراسات العليا السينمائية بباريس، ونفذ ماله بعد أن أمضى في فرنسا خمس سنوات فانتقل إلى لندن وعمل هناك في إذاعة بي بي سي البريطانية، ولكن بعد تعيينه بعدة أشهر وقع العدوان الثلاثي على مصر فقرر مرسي العودة إلى وطنه.

بعد عودة مرسى إلى مصر، عمل في البرنامج الثاني بالإذاعة المصرية ثم عمل مخرجاً بالتلفزيون المصري، وفي المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة عين محمود مرسي مدرساً، وكان بداية مشواره الفني في عام 1962 وذلك عندما شارك في فيلم "انا الهارب" مع فريد شوقي وزهرة العلا ويوسف شعبان وإخراج نيازي مصطفى.

بعد ذلك شارك في فيلم المتمردة في عام 1963، وفي نفس العام قدم فيلمي "الليلة الأخيرة" و"الباب المفتوح" مع فاتن حمامة، وانطلق بعد ذلك بمشاركة في العديد من الأفلام منها "أمير الدهاء"، "العنب المر"، "الخائنة"، "فارس بني حمدان"، "ثمن الحرية"، "الليالي الطويلة"، "السمان والخريف"، حتى قدم فيلمه الشهير "شيء من الخوف" مع شادية وتجسيده شخصية عتريس وأصبح بعده واحداً من أبرز نجوم السينما.

ومن أبرز الأفلام التي قدمها محمود مرسى خلال مشواره "فجر الإسلام"، "أغنية على الممر"، "زوجتى والكلب"، "ليل وقضبان"، "امرأة عاشقة"، "أبناء الصمت"، "طائر الليل الجزين"، "سعد اليتيم"، "من يدفع الثمن" وغيرها، أما في الدراما فقدم عدد من المسلسلات البارزة أهمها "إني راحلة"، "الليلة الموعودة"، "رحلة السيد أبو العلا البشري"،"بين القصرين"، "قصر الشوق"، "العائلة"، "لما التعلب فات"،

تزوج الفنان محمود مرسي قمرة واحدة في حياته وكانت من الفنانة سميحة أيوب وأنجب منها ابنه الوحيد علاء محمود مرسي، وفي 24 أبريل عام 2004 تعرض الفنان القدير لأزمة قلبية حادة أثناء وجوده في محافظة الإسكندرية، ليتوفى في الحال عن عمر يناهز 80 عاما، وكان في تلك الأثناء يصور مسلسل وهج الصيف، وبعد وفاته استبدله المخرج هشام عكاشة بالفنان جميل راتب الذي أعاد المشاهد التي صورها الفنان محمود قبل رحيله.