شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الجناينى عن وجود جزء ثانٍ من سوتس بالعربى: "مش ها يكون رمضان المقبل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم المنتج طارق الجناينى أمر العمل على جزء ثان من مسلسل suites بالعربى أثناء استضافته من جانب الإعلامية لميس الحديدى فى برنامج "كلمة أخيرة" قائلاً : "غالباً ها يكون فى ولكن بالتأكيد مش ها يكون فى رمضان اللى جاي".

وكانت مازحت الإعلامية لميس الحديدى مقدمة برنامج "كلمة أخيرة" على قناة on، الفنانة تارا عماد وذلك أثناء استضافتها فى البرنامج قائلة : "اللى عملت دورك برا فى المسلسل الأمريكانى "suites" اتجوزت الأمير هارى بعدها على طول وسافرت، يعنى خدته كمان من العائلة وسافر معاها".

لترد تارا عماد: "أدينا مستنيين"، ثم تطرقت إلى تفاصيل شخصية ليلى التى لعبته تارا عماد قائلة: " فى تفاصيل كتير خلال الدور، اشتغلت عليها، ومن 3 سنين عارفة بالعمل من المنتج طارق الجناينى وفرحت جداً لأنى شفت النسخة الأمريكاني، وكنت بحبها جداً، علشان كده كنت مستنية العمل وشغوفة جداً بيه".

واستغرق تصوير المسلسل قرابة الـ 3 أشهر، صور فيها فريق العمل مشاهد خارجية وداخلية، وجاءت المشاهد الخارجية أبرزها فى منطقة 6 أكتوبر، كما جاءت المشاهد الأساسية فى الديكور الخاص بالعمل والذى تم بناؤه خصيصاً للمسلسل داخل استدويوهات "مكة".

ولاقى المسلسل نجاحاً كبيراً، خاصة أن العمل فريد من نوعه، وهو تمصير للمسلسل الامريكى الذى يحمل نفس الاسم، حيث عرض على 9 أجزاء، كما أن المسلسل جاء مختلف عن المتداول خاصة أنه يدور حول عالم المحاماة وقضايا الشركات ولكن بطريقة وطعم مصرى خالص.