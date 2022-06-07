هيفاء وهبي تُبهر الجمهور بصور جديدة.. إطلالة تفيض جمالًا وأنوثة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تألقت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بإطلالة جديدة جديدة تفيض جمالًا وأنوثة على حسابها في موقع “إنستغرام”، وتحولت سريعًا إلى حديث الجمهور والمتابعين.

وظهرت هيفاء وهبي في صور جديدة التقطتها في منزلها بإطلالة كاجوال مبهرة، حيث ارتدت “توب” قصير من اللونين الأبيض والأزق وجينز من اللون الأزرق، فيما تركت شعرها منسدلًا على كتفيها.

تفاعل الجمهور مع صور هيفاء وهبي الجديدة بشكل واسع ونالت إعجاب الآلاف منهم فتصدّرت الترند خلال فترة قصيرة، حيث تركوا لها الكثير من التعليقات التي أثنت على جمالها الدائم في مختلف الإطلالات واللوكات.

يذكر أن هيفاء وهبي تعيش حالة من النشاط الفني، إذ تنشغل في الفترة الراهنة بتصوير مشاهد فيلمها الجديد، الذي انطلق تنفيذه في العاصمة الفرنسية باريس مطلع شهر يناير الماضي.

وتستعد هيفاء لطرح أغنية جديدة بعنوان “تيجي” انتهت مؤخرًا من تصويرها في لبنان.

يذكر ان هيفاء كانت قد حصلت مؤخرًا على تكريم خاص كأيقونة للموضة في الوطن العربي وذلك في حفل توزيع جوائز The EMIGALA الذي أقيم بحديقة برج العرب في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.