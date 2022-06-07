شكرا لقرائتكم خبر عن لميس الحديدى عن دور تارا عماد فى suites: ميجان عملته واتجوزت الأمير هارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازحت الإعلامية لميس الحديدى مقدمة برنامج "كلمة أخيرة" على قناة on، الفنانة تارا عماد وذلك أثناء استضافتها فى البرنامج قائلة : "اللى عملت دورك برا فى المسلسل الأمريكانى "suites" اتجوزت الأمير هارى بعدها على طول وسافرت، يعنى خدته كمان من العائلة وسافر معاها".

لترد تارا عماد: "أدينا مستنيين"، ثم تطرقت إلى تفاصيل شخصية ليلى التى لعبته تارا عماد قائلة: " فى تفاصيل كتير خلال الدور، اشتغلت عليها، ومن 3 سنين عارفة بالعمل من المنتج طارق الجناينى وفرحت جداً لأنى شفت النسخة الأمريكاني، وكنت بحبها جداً، علشان كده كنت مستنية العمل وشغوفة جداً بيه".



تارا عماد

واستغرق تصوير المسلسل قرابة الـ 3 أشهر، صور فيها فريق العمل مشاهد خارجية وداخلية، وجاءت المشاهد الخارجية أبرزها في منطقة 6 أكتوبر، كما جاءت المشاهد الأساسية في الديكور الخاص بالعمل والذى تم بناؤه خصيصاً للمسلسل داخل استدويوهات "مكة".

ولاقى المسلسل نجاحاً كبيراً، خاصة أن العمل فريد من نوعة، وهو تمصير للمسلسل الامريكى الذى يحمل نفس الاسم، حيث عرض على 9 أجزاء، كما أن المسلسل جاء مختلف عن المتداول خاصة أنه يدور حول عالم المحاماة وقضايا الشركات ولكن بطريقة وطعم مصري خالص .

المسلسل بطولة آسر ياسين و صبا مبارك وأحمد داود والمسلسل من تأليف محمد حفظي وإخراج مريم أحمدي وإنتاج طارق الجناينى، والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019). وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.