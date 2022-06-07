شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الجناينى: "suites بالعربى" خد مننا مجهود كبير على مدار 5 سنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المنتج طارق الجناينى عن فكرة مسلسل suites بالعربى ومن أين جاءت أثناء استضافته من جانب الإعلامية لميس الحديدى في برنامج "كلمة أخيرة" الذى يذاع على شاشة قناة on ، مؤكداً أنه كان يحب مسلسل suites الأمريكي بصورة كبيرة، قائلاً : "انا واخد حقوق المسلسل من 5 سنين، والعمل خد مجهود كبير جداً مننا، لأننا في الأول حصل ترجمة كبيرة، وبعدين حد تاني لحد ما روحنا لمحمد حفظى و ياسر عبد المجيد، لأننا كان نفسنا وهدفنا نعمل حاجة زي المسلسل الأمريكاني ولكن بتاعنا".



طارق الجناينى

وأضاف: "فكرة توزيع المسلسل، ها يتعمل في رمضان ولا برا رمضان، كنا بنفكر فيها، وكان في ناس شايفة إن العمل مش ها يليق على مصر، لأن شكل المحامين في مصر مش زي برا، ومش بالصورة اللى ظهرت في المسلسل، ولكن والله في زيها".

واستغرق تصوير المسلسل قرابة الـ 3 أشهر، صور فيها فريق العمل مشاهد خارجية وداخلية، وجاءت المشاهد الخارجية أبرزها في منطقة 6 أكتوبر، كما جاءت المشاهد الأساسية في الديكور الخاص بالعمل والذى تم بناؤه خصيصاً للمسلسل داخل استدويوهات "مكة".

ولاقى المسلسل نجاحاً كبيراً، خاصة أن العمل فريد من نوعه، وهو تمصير للمسلسل الأمريكى الذى يحمل نفس الاسم، حيث عرض على 9 أجزاء، كما أن المسلسل جاء مختلفا عن المتداول خاصة أنه يدور حول عالم المحاماة وقضايا الشركات ولكن بطريقة وطعم مصري خالص .

المسلسل بطولة آسر ياسين و صبا مبارك وأحمد داود والمسلسل من تأليف محمد حفظي وإخراج مريم أحمدي وإنتاج طارق الجناينى، والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019). وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.