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آسر ياسين وخالد الصاوى وريم مصطفى من كواليس مسلسل "الثمانية".. صور

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شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين وخالد الصاوى وريم مصطفى من كواليس مسلسل "الثمانية".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج أحمد مدحت عن كواليس مسلسل "الثمانية" بطولة الفنانان آسر ياسين وخالد الصاوى، المقرر عرضه يوم 9 يونيو المقبل على إحدى المنصات الرقمية، حيث نشر أحمد مدحت عدد من الصور أثناء تصوير العمل.

وكانت الجهة المنتجة لمسلسل "الثمانية" طرحت البوسترات الدعائية بالإضافة إلى البرومو الرسمي، الذى أوضح أن المسلسل يدور في إطار من الإثارة والتشويق.

يشار إلى أن أحداث المسلسل تدور حول عصابة إجرامية خطيرة تقرر اغتيال أحد أعضائها بسبب مخالفته الأوامر، كما تقتل ابنته ضمن الأحداث، فيقرر الانتقام بمساعدة أحد أعضاء وحدة مكافحة الجرائم.

مسلسل "الثمانية" من إخراج أحمد مدحت وإشراف عام على الإنتاج حمادة إسماعيل، وبطولة آسر ياسين خالد الصاوى، ريم مصطفى، غادة عادل، محمد علاء، وعدد كبير من الفنانين.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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