شكرا لقرائتكم خبر عن عماد رشاد: "أحلام سعيدة" العمل الفنى الأول الذى يجمعنى بيسرا وعمرو عرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان عماد رشاد، كواليس دوره في مسلسل أحلام سعيدة، قائلا: "لما كلمني جمال العدل وعمرو عرفة، ما صدقت علشان أشتغل مع كبار القوم في الفن، وكمان الفنانة يسرا وغادة عادل، ودول أول مرة أشتغل معاهم".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إنجي القاضي: "بداية الورق اللي جاللي شخصية قاسية ولما قعدت مع عمرو، قال لي مع تدرج الأحداث هتكتشف أن أحاسيسه راقية بس ميقدرش يعبر عن نفسه"، مردفا: "حبيت الجزء الأخير اللي بيظهر فيه الشخصية الحقيقة وبيظهر فيها التمثيل، وسعادة الممثل أنه يمارس مهنته".

وأوضح أنه لا يستطيع أن يصنف نفسه كوميديان، ولكن يحب اللطافة في الحوار لتخفيف التوتر، ووسط الجد يجد رد فعل معين مضحك ويقوم به، وجاءت فرص مثلها في المسلسل، وبعض المخرجين لاحظوا ذلك وبدأوا ينموها.

وتابع: "أنا خريج مدرسة محمد صبحي، واشتغلت مع محمد صبحي لما كنت في المعهد، واتعلمت منه احترام المهنة، وكسبت منه دي"، مردفا: "محمود ياسين في بداية مسيرتي الفنية"، مضيفا أن مسلسل العطار والسبع بنات مع نور الشريف فجر عنده طاقة الكوميديا.

وكشف الفنان عماد رشاد، أنه لديه مشاريع مسرح مع أحمد الإبياري، وستكون عروض محددة المدة في أكثر من مكان، بالإضافة إلى عمل من إنتاج صفاء سلطان في بيروت، ولكن تأخر بسبب وعكة صحية ألمت بها.