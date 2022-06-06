كبرت وصارت شابة.. لن تصدق جمال إبنة الفنانة أمل عرفة.. تُشبه والدتها كثيرًا !! – (شاهد الصورة)

كتب امير فتحي في الاثنين 6 يونيو 2022 11:57 مساءً - حقق أبناء المشاهير العرب شهرة كبيرة على وسائل التواصل الإجتماعي السوشيال ميديا، وذلك بعد ظهورهم في صور عديدة بجانب نجومنا، حيث بدا الشبه واضح عند بعضهم فاعتبرهم الروّاد “نسخة طبق الأصل”.

ومن بين هؤلاء، إبنة الفنانة السورية أمل عرفة، الكبري التي خطفت الأنظار بعد أن نشرت والدتها صورةً جمعتهما، حيث انتشرت الصورة على صفحات روّاد مواقع التواصل الاجتماعي.

في التفاصيل، سحرت “لي لي” ابنة الفنانة السورية أمل عرفة جميع المتابعين بإطلالتها مع والدتها وشقيقتها الصغرى “مريم”، حيث بدت أنّها أصبحت شابة، وتحدّث المتابعون عن جمالها وأنوثتها.

يُذكر أنّ إبنة الفنانة أمل عرفة هي أيضًا ابنة الفنان السوري عبد المنعم عمايري، وبدا واضحًا من الأخبار كلّها أن العلاقة بين عمايري وعرفة رائعة جدًّا، على الرّغم من طلاقهما، فهما يهتمان بطفلتيهما دائمًا.

أمل عرفة تكشف عن الصورة الأولى من عملها مع جورج خباز

من ناحية أخرى، كشفت النجمة السورية أمل عرفة عن الصور الأولى من مسلسلها الجديد الذي تتصدى لبطولته بالشراكة مع النجم اللبناني جورج خباز.

ونشرت امل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” صورة لها من العمل وكشفت عن اسمه والذي يحمل عنوان “براندو الشرق“.

وظهرت النجمة السورية بالصورة بفستان أحمر منقط بالأبيض بالإضافة إلى قبعة من نفس قماش الفستان، وقالت أمل عرفة في تعليقها على الصورة: “براندو الشرق” عمل جديد”.

ولفتت أمل الأنظار بهذا الصور فيما عبّر عدد كبير من جمهور النجمة السورية مع الصورة معبرين عن شوقهم لمشاهدة العمل والثنائية الخاصة التي ستجمعها بالنجم جورج خباز حيث يعد النجمان من عمالقة الكوميديا في الوطن العربي.

وكان لافتاً تعليق الفنانة السورية فرح يوسف على الصورة حيث كتبت موجهة كلامها لأمل عرفة: ” قمر… بهالصورة ذكرتيني بسعاد حسني” لترد أمل على تعليق فرح يوسف بالقول: “ولا حدا بيشبهها”.

وتؤدي امل في المسلسل شخصية “سلوى” فيما لم يتم الكشف عن أية تفاصيل إضافية تتعلق بحكاية المسلسل وهو من تأليف جورج خباز وإخراج أمين درة وإنتاج شركة “الصباح” بينما سيعرض على منصة “شاهد”.

من جهة أخرى تنتظر أمل عرض مسلسلها القصير “شرف” على إحدى المنصات خلال شهر يونيو المقبل والذي يتناول موضوع جرائم الشرف ووعدت أمل الجمهور بعمل خاص وبحكاية مميزة وهو من تأليف ديانا جبور وإخراج مجيد الخطيب.

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