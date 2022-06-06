بأوسم فنان مصري.. منة فضالي تفاجئ الجمهور ببيان حول خطوبتها من هذا الممثل.. لن تصدق من هو؟

كتب امير فتحي في الاثنين 6 يونيو 2022 11:57 مساءً - ترددت سابقًا أنباء قوية عن خطوبة الفنان أحمد عز من الفنانة منة فضالي، بعد قصة حب جمعتهما خلال تصوير أحد الأعمال، خاصة بعد انتشار صور تجمعهما مع المنتج وائل عبدالله على صفحات موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك“.

وأشار النشطاء حينذاك أن خطوبة النجمين قد تمت داخل منزل منة فضالي فى سرية تامة، وعقب عودتهما لموقع التصوير قام المنتج والمخرج وائل عبدالله بتهنئتهما، والتقط معهما الصور التذكارية

وعلّق النشطاء أيضًا على الخبر قائلين “علشان كده كانت منة فضالى الوحيدة اللى بتدافع باستماتة عن أحمد عز أثناء مشكلته مع الفنانة زينة“.

صورة من كواليس تصوير مسلسل الإكسلانس 2014

صورة أدت إلى إنتشار شائعة:

هذه الشائعة وصلت المنتج وائل عبدالله وقام هو بنفيها كما نفت الفنانة منة فضالي الشائعة لعدة من المجلات والصحف الإلكترونية وأكدت أن هذه الصورة من كواليس مسلسل الإكسلانس الذي جمعها بالفنان أحمد عز.

يبدو أن الشائعة تبعثرت بعد أن تدخلت منة فضالي في قضية أحمد عز لتدافع عنه حول مشكلته مع زينة وتأكيد نسب الأبوة للطفلين.

منة فضالي تشن هجومًا حادًا على منتقديها:

من ناحية أخرى، هاجمت الفنانة منة فضالي من خلال تعليقها على صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك“، بعض الأشخاص الذين وصفتهم بأنهم يمتلكون قلوبًا حاقدة ولا ينطقون إلا الكلمات الجارحة.

وظهرت النجمة المصرية في الصورة بظهرها متعمدة إخفاء وجهها وإبراز الوشم المرسوم على كتفها، حيث علّقت على الصورة، قائلة: “اتضح أن معظم الأشخاص ليس لديهم القدرة على النقاء والطيبة ولكن يملكون قلوب حاقدة كره شر كلمات جارحة وهذا يدل علي التربية”.

وتابعت: “لست مجبرة علي المسامحة ولا التبرير لأحد عن تصرفاتي أو كلامي أو ملابسي، هذا أنا ولن أتغير ولكم مني التحية”.

وتساءل العديد من متابعي منة عن سبب ظهورها في تلك الصورة بظهرها وتعمدت إخفاء وجهها، ولمن تريد أن توجه كل تلك الرسائل التي جاءت بين سطور تغريدتها.

آخر أعمال منة فضالي:

يُذكر أن منة عرض لها على إحدى المنصات الرقمية مسلسل “أفراح إبليس 2” بطولة جمال سليمان، وصابرين، ومحمود عبد المغني، وأحمد صفوت، وكمال أبو رية، ومحمود الجندي، وعفاف رشاد، ونادية رشاد، وضياء الميرغني، وهنادي مهنا، ورنا سماحة، ورجوى حامد، وليلى حسن، وتأليف الكاتب الكبير مجدى صابر، وإخراج أحمد خالد أمين.

وتشارك منة فضالي حاليًا مع الفنان أحمد زاهر في بطولة “فيلم فارس” المقرر طرحه في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

منة فضالي تجسد خلال الفيلم سيدة تدعى “مها”، ويشارك في بطولة العمل: أحمد زاهر، حسين فهمي، أحمد صفوت، إيمان العاصي، ملك أحمد زاهر، والعمل من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

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