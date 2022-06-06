رامي عياش ينعى والده.. “بغيابك نفقد لون ولذّة الحياة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فُجع الفنان اللبناني رامي عياش بوفاة والده أبَو شادي رامز سامي أبو عياش، وأكثر ما آلمه هو أنه لم يكن في بلدته بعقلين بقرب والده الذي هو فخور به ويكنّ له محبة خاصة ومميزة، بل كان في موقع تصوير مسلسله الجديد بعنوان “العين بالعين”.

ونعى رامي والده بحزن وأسى قائلاً: “‏بعد غيابك نفتقد لون ولذة الحياة، بعد غيابك الفراغ كبير كبير … نشتاقك كثيراً يا صديقي. من بعقلين اليوم مع عائلة الحاضر الغائب حافظ عزام .”

وفي تغريدة أخرى لرامي نشر ورقة النعي لوالده الذي سيصلى يوم الثلاثاء على جثمانه ويوارى الثرى في مسقط رأسه في بعقلين وكتب مودّعاً: “الله معك بيي حبيبي.”